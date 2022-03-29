«Благотворительностью заниматься не намерены»: в Кремле заявили, что РФ не станет бесплатно поставлять газ в Европу

Россия не намерена заниматься благотворительностью и бесплатно экспортировать газ в Европу, заявил Дмитрий Песков, комментируя утверждения представителей стран Запада о том, что они не станут оплачивать поставки в рублях. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что не Москва инициатор подобного развития ситуации, поскольку именно западные государства развязали экономическую войну против России.

РИА Новости

© Виталий Белоусов