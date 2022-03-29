«Благотворительностью заниматься не намерены»: в Кремле заявили, что РФ не станет бесплатно поставлять газ в Европу
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
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29 марта 2022
Сенаторы из США Роб Портман и Майкл Беннет подготовили законопроект, в котором предложено направлять средства, вырученные от конфискации активов из России, на помощь Украине, сообщает портал Axios.
Отмечается, что американские законодатели выступили за создание фонда «помощи украинским беженцам и восстановления Украины».
«Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации их активов и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», — заявил Портман.
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Японское правительство намерено просить компании не соглашаться на оплату за российский природный газ в рублях, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
По его словам, пока неясно, подпадают ли заключённые японскими компаниями контракты на поставки СПГ из России под требование об оплате в рублях.
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С 5 апреля Япония вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
Также запрещается ввоз в РФ драгоценных камней и ювелирных изделий.
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Блокировка зарубежных соцсетей никак не повлияла на жизнь почти половины россиян (47%).Также по темеПочти половина россиян не заметили влияния на свою жизнь от блокировок зарубежных соцсетейСогласно данным опроса, почти половина жителей России (47%) не отмечают никакого влияния на свою жизнь от блокировок зарубежных...
По данным опроса сервисов «Работа.ру» и «Инсайдер», с которыми ознакомился RT, 18% заявили, что скорее не видят последствий блокировок. Только 15% респондентов заметили реальные последствия для себя от закрытия западных соцсетей для российских пользователей, 20% отметили частичное влияние.
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ООН призывает расследовать ситуацию с видео, где показано жестокое обращение украинских националистов с пленными российскими военными. Об этом заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер.
«Мы проверяем все появившиеся материалы. Но, основываясь на том, что мы видели, это вызывает серьёзную обеспокоенность», — приводит её слова ТАСС.
Она призвала власти РФ и Украины «провести тщательные расследования» на фоне появления подобных видеозаписей.
«Всех исполнителей подобных действий следует привлечь к ответственности. Важно, чтобы такие видео и любое неподобающее отношение немедленно прекратились», — подчеркнула Богнер.
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Дмитрий Песков заявил, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в любую из стран НАТО.
«Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом», — цитирует РИА Новости ответ Пескова в эфире телеканала PBS на вопрос, можно ли представить ситуацию, когда придётся отправить войска в страну НАТО.
Он уточнил, что Россия не будет этого предпринимать, «если они не заставят нас сделать это».
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Никто в России даже не рассматривает идею о применении ядерного оружия на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Никто не рассматривает применение, даже саму идею применения ядерного оружия», — приводит ТАСС ответ Пескова на просьбу «от лица России исключить вероятность применения ядерного оружия в украинском конфликте» в эфире телеканала PBS.
Он отметил, что Владимир Путин решительно заявил, что третьей стороне не следует вмешиваться в конфликт на Украине.
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Страны Запада развязали против России экономическую войну, заявил Дмитрий Песков.
«Западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике», — цитирует ТАСС слова Пескова в интервью телеканалу PBS.
По его словам, западные страны захватывают российскую собственность, захватывают денежные средства, блокируют финансовые отношения.
Он отметил, что России приходится приспосабливаться к новой реальности.Также по теме«На российский рубль»: Путин поручил до 31 марта изменить валюту платежей за газВладимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта изменить на рубли валюту платежа за газ для недружественных...
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Россия не намерена поставлять Европе газ бесплатно, заявил в эфире американской телекомпании PBS пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет оплаты — нет газа», — приводит ТАСС слова Пескова.
По его словам, он не знает, что произойдёт при отказе ЕС проводить оплату за газ в рублях: «Однако, определённо, мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены — отправлять газ Западной Европе бесплатно».
Он отметил, что в России изучат варианты действий, как только узнают об окончательном решении.
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