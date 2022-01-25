Единый блэкаут: что известно об отключении электроэнергии в Казахстане, Узбекистане и Киргизии
- Gettyimages.ru
- © Veronique DURRUTY
Утром во вторник, 25 января, в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии — эти страны находятся в единой энергосистеме.
Без света остались Алма-Ата, Тараз, Талдыкорган, Шымкент и соответствующие области Казахстана; Ферганская, Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская, Навоийская, Кашкадарьинская области Узбекистана. В Киргизии сбой затронул Бишкек, Ошу, Токмак, Чуйскую и Иссык-Кульскую области.
Метро Ташкента и все аэропорты Узбекистана временно приостанавливали свою работу. В Бишкеке жители также на время лишились водоснабжения, поскольку вода в городе подаётся при помощи электронасосов. По поручению мэра киргизской столицы все службы жилищно-коммунального хозяйства были переведены на усиленный режим работы.
- Бишкек
- Gettyimages.ru
- © Murat Nazarov / EyeEm
В пресс-службе российского Центрального военного округа сообщили, что отключение электроэнергии не повлияло на боеготовность военных объектов ЦВО (на территории Киргизии размещена объединённая российская военная база «Кант»).
«Подразделения военной базы несут службу в штатном режиме, нарушений в системе боевого управления не отмечено», — приводит текст сообщения ТАСС.
Причины аварии
В Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC) рассказали, что в 11:59 по местному времени (08:59 мск) произошёл наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана», вызванный значительным аварийным дисбалансом, созданным энергосистемой Центральной Азии.
«В результате произошло аварийное разделение транзита «Север — Восток — Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объём ограничений составляет порядка 1500 МВт», — говорилось в сообщении.
В крупнейшем государственном энергетическом холдинге Казахстана «Самрук-Энерго» добавили, что причиной сбоя стало аварийное отключение высоковольтных линий электропередачи.
«Электрические станции АО «АлЭС» и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность. Северные энергоисточники — Экибастузские ГРЭС — несут заданную нагрузку без замечаний», — добавили в компании.
В свою очередь, премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил: «Авария произошла не на нашей территории, но мы почувствовали отключение, потому что система работала параллельно».
Пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева в беседе с порталом 24.kg подчеркнула, что аварий на гидроэлектростанциях и ТЭЦ Бишкека не было.
Работы по восстановлению
Спустя некоторое время в пресс-службе KEGOC сообщили, что между регионами республики возобновлена работа транзитных линий электропередачи. Были произведены синхронизация Алма-Атинского энергоузла с единой энергосистемой и полное снятие ограничений с потребителей.
«Полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алма-Атинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алма-Аты и Алма-Атинской области осуществляют снятие ограничений», — говорится в сообщении.
А около 17 часов мск поступило сообщение о восстановлении работы казахстанской энергосистемы в полном объёме.
«В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Республике Узбекистан, идёт поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения», — сообщили в пресс-службе компании KEGOC.
В Минэнерго Узбекистана отмечали, что на время работ по восстановлению подачи электроэнергии гражданам страны рекомендовали временно отключить газовые и электроприборы для предотвращения несчастных случаев.
- Ташкент
- globallookpress.com
- © Xinhua/Sadat/ZUMAPRESS.com
Также министерству пришлось опровергать ложные сведения, появляющиеся в соцсетях.
«В социальных сетях начинается распространение фейковой информации о том, что электроэнергии не будет на протяжении двух-трёх дней. Министерство энергетики Республики Узбекистан официально заявляет, что не давало такой информации. Как уже сообщалось, в настоящее время идёт процесс восстановления электроснабжения в регионах», — подчеркнули в Минэнерго.
Как заявил глава Министерства энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаев, в республике уже на 50% восстановили энергоснабжение.
«Такой сбой в энергосистеме Центральной Азии произошёл впервые. Пока рано говорить о его причинах. Будет создана межгосударственная комиссия, которая даст ответы», — цитирует его РИА Новости.