24.kg: Бишкек остался без отопления и горячего водоснабжения

Из-за отключения света Бишкек, столица Киргизии, остался без отопления и горячего водоснабжения.

Как сообщает портал 24.kg со ссылкой на Бишкектеплосети, в связи с отключением электроэнергии не работают насосные станции.

«Теплоснабжение и горячее водоснабжение будут восстановлены при подаче электроэнергии. Дежурные аварийные бригады ОАО «Бишкектеплосеть» проводят осмотр тепловых сетей и находятся в постоянной готовности к подключению теплоснабжения», — отметили там.

Ранее сообщалось, что большая часть столицы Киргизии осталась без электричества.

Отмечалось, что авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.