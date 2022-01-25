24.kg: Бишкек остался без отопления и горячего водоснабжения
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Как сообщает портал 24.kg со ссылкой на Бишкектеплосети, в связи с отключением электроэнергии не работают насосные станции.
«Теплоснабжение и горячее водоснабжение будут восстановлены при подаче электроэнергии. Дежурные аварийные бригады ОАО «Бишкектеплосеть» проводят осмотр тепловых сетей и находятся в постоянной готовности к подключению теплоснабжения», — отметили там.
Ранее сообщалось, что большая часть столицы Киргизии осталась без электричества.
Отмечалось, что авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.