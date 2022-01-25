24.kg: Бишкек остался без отопления и горячего водоснабжения

Короткая ссылка
Из-за отключения света Бишкек, столица Киргизии, остался без отопления и горячего водоснабжения.
24.kg: Бишкек остался без отопления и горячего водоснабжения
  • Gettyimages.ru

Как сообщает портал 24.kg со ссылкой на Бишкектеплосети, в связи с отключением электроэнергии не работают насосные станции.

«Теплоснабжение и горячее водоснабжение будут восстановлены при подаче электроэнергии. Дежурные аварийные бригады ОАО «Бишкектеплосеть» проводят осмотр тепловых сетей и находятся в постоянной готовности к подключению теплоснабжения», — отметили там.

Ранее сообщалось, что большая часть столицы Киргизии осталась без электричества.

Отмечалось, что авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить