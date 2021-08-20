«Пещерный» национализм»: МВД Казахстана проверяет скандальные видеозаписи «языкового патруля»

МВД Казахстана проводит проверку видеозаписей, опубликованных участниками так называемых языковых патрулей. Речь идёт о роликах, в которых местные националисты заставляют извиняться русскоязычных граждан за использование русской речи. Эти акции вызвали волну возмущений в России. Одному из инициаторов — блогеру Куату Ахметову — МВД России запретило въезд в страну на 50 лет. Власти Казахстана также осудили действия «языковых патрулей». В четверг Куата Ахметова задержала и оштрафовала полиция. Кроме того, как заявил сам Ахметов, в отношении него заведено уголовное дело о разжигании межнациональной розни.

МВД Казахстана в пятницу впервые официально отреагировало на скандал вокруг так называемых языковых патрулей. Ведомство проведёт проверку видеороликов, распространяемых сторонниками основателя YouTube-канала Til Maydani Куата Ахметова. Националисты опубликовали целую серию материалов о своих «языковых» рейдах в разных городах страны. На видео они настойчиво требуют от русскоязычных сотрудников магазинов и кафе обслуживания на казахском языке, наличия этикеток на казахском языке и т. д., фактически провоцируя конфликт.

Кроме того, Ахметов выкладывал ролики с «извинениями» граждан, в основном немолодых русских женщин, которые просили прощения за те или иные свои действия, которые не нравились активистам.

В частности, в ходе перепалки с активистами 2 июля жительница Актау высказала мнение, что город когда-то был построен русскими, а 9 июля появилось видео, где она, зачитывая текст по бумажке, извинялась за свои слова.

Видеоролики вызвали огромный резонанс и бурю возмущения в России. По данному вопросу в СМИ прозвучал ряд жёстких заявлений, а на фоне скандала «Единая Россия» несколько дней назад внесла закон, предлагающий запретить въезд в страну «русофобам». Самому Ахметову ещё 12 августа МВД России запретило въезд в страну на 50 лет.

Такие прецеденты недопустимы

Власти Казахстана также заявили, что осуждают действия Ахметова. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал скандальные рейды «пещерным национализмом».

«Вне всяких сомнений, такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма», — заявил он 12 августа в эфире телепрограммы «Открытый диалог 2.0».

Чиновник пообещал, что правоохранительные органы дадут «справедливую правовую оценку» деятельности блогера.

«Не потому, что российские депутаты возмутились, а потому, что в нашей стране в принципе подобные вещи жёстко пресекаются вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации и по какому поводу: казахи, русские или представители других этносов», — заявил Даурен Абаев.

По его словам, подобные вещи происходят во всём мире, но это не говорит о том, что они поощряются государством или являются тенденцией. Абаев призвал не судить о положении дел в стране с населением 19 млн человек по «неадекватным поступкам двух-трёх человек».

Кроме того, чиновник рассказал о статусе русского языка в Казахстане.

«В нашей стране русским языком владеет почти 90% населения. Я думаю, что это один из самых высоких показателей в мире, за исключением самой России и, может быть, Белоруссии. У нас более 30% школьников обучаются на русском языке, притом что доля самих русских в структуре населения сейчас около 20%. Разве это не говорит о востребованности языка?» — отметил представитель администрации президента.

Он считает, что говорить об ущемлении русского языка в Казахстане по меньшей мере несправедливо, отметив, что сейчас в стране работают более 23 тыс. учителей русского языка и литературы — больше, чем в любой другой стране Центральной Азии.

Допрос в МВД

Однако заявления властей не остановили Ахметова. Всю последнюю неделю блогер продолжал выкладывать видеоролики.

Так, он опубликовал видео с извинениями главы отдела контроля медико-социальной экспертизы Атырауской области Эмилии Гречаник за использование русского языка. Её фото и телефон активисты выложили в публичный доступ.

18 августа в очередном ролике Куат Ахметов рассказал подписчикам, что на него стали оказывать серьёзное давление.

По его словам, в отношении него завели дело по ст. 174 УК Казахстана, предусматривающей ответственность за разжигание межнациональной розни. По какой именно части данной статьи ведётся расследование, он не сказал. Но даже по самой мягкой, первой части ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ахметов утверждал, что весь этот день его держали на допросах, и связано это было якобы с визитом в Нур-Султан российского премьера Михаила Мишустина.

19 августа блогера снова задержала полиция Алма-Аты. Ахметов выложил в сеть кадры задержания. При общении со стражами порядка он не стеснялся использовать и русский язык.

Примерно через час его отпустили, выписав штраф в 145 тыс. тенге (около 25 тыс. рублей. — RT).

Также Ахметов сообщил, что ему вручили некую повестку, о содержании которой он своим подписчикам сообщать не стал. Зато опубликовал реквизиты своей карты, попросив их помочь уплатить штраф.

Куат Ахметов

© Скриншот с видео: Youtube

«Страж» закона

Ранее Ахметов комментировал RT свою деятельность. По его словам, он всего лишь требует исполнять закон.

«Я же не упоминаю на видео национальность. Мы двух казахов привлекли к административной ответственности за невыполнение закона о языках Республики Казахстан. Подали в суд на супермаркет, хозяином которого является казах, и он признал свою вину. Представьте, что у вас в России откроется магазин и он не будет обслуживать на русском языке?» — заявил Ахметов.

Комментируя ролики с извинениями русских женщин, он отметил, что на канале есть и извинения казахов.

«Одна женщина оскорбляла, говорила людям: «Идите баранов пасите». Этому есть видеодоказательства. Потом кто-то вызвал полицию, она извинилась. Другая выгоняла клиентов нерусскоязычных, говорила, мы вам, мол, город построили, а нас, казахов, выставляет дикарями, которые письменность не знали. А ведь у неё даже гражданства нет: она приехала, открыла бизнес, взяла кредит, живёт в прекрасных условиях и так себя ведёт. Так что у всего есть своя предыстория...»

Кроме того, он обвинил россиян в высокомерии. «У вас общество высокомерное. Они приезжают и снисходительно к казахам относятся. Я не знаю, откуда у людей такая ненависть? Возможно, после выступлений некоторых ваших политиков», — добавил активист.

При этом ещё в 2017 году он продавал во «ВКонтакте» пластиковые окна. Объявления на его странице — только на русском языке. Но как только Ахметова спросили об этом, он сразу бросил трубку.

«Угрожают и пугают»

Один из предпринимателей, которого травил Ахметов, рассказал RT, что до сих пор боится возвращения «активистов».

«Пожалуйста, только не упоминайте моё имя, очень прошу. Боюсь, что они будут мстить. Я считаю, что это была целенаправленная атака на нас, хотя у нас языковая программа соблюдается, все требования закона соблюдаются. И даже многие наши сотрудники-казахи были просто в шоке после их визита. Сам Ахметов — ярый националист, мы об этом писали в своих жалобах в прокуратуру и КНБ (Комитет национальной безопасности. — RT). У него есть связи с украинскими националистами. Он считает сам себя казахобандеровцем. Что касается этих извинений, то они принуждают. Угрожают, пугают — никто не будет добровольно это всё записывать», — рассказал собеседник RT.

Президент московского фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов считает, что нынешняя ситуация с положением русских и русского языка в Казахстане сильно раздута.

«Всё происходящее настолько глупо, что комментировать тут нечего. Что касается реального положения русского языка в Казахстане, то в ряде регионов России хуже, чем в Казахстане. Дай бог, чтобы в других странах так было с русским языком. А то, что находятся такие «упоённые независимостью», — ну, везде дураков хватает. Рейды с извинениями — это хулиганство, которым должна заниматься местная власть. И мне жаль тех людей, которые поддались на это хулиганство и изображают на видео какие-то извинения. Были объяснения, что якобы хотели получать какие-то услуги на родном языке. А зачем тогда выкладывать в сеть этих несчастных людей, которые от испуга начинают мямлить какие-то извинения?» — заявил он RT.