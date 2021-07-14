«Единичный случай»: родители избитого в Киргизии русского мальчика просят не нагнетать ситуацию

Премьер-министр Киргизии взял под личный контроль ситуацию с избиением девятилетнего русского мальчика во время спортивных сборов на озере Иссык-Куль. Милиция проводит расследование. По словам родных мальчика, пострадавшего от киргизских сверстников, случившееся не значит, что русских в республике целенаправленно притесняют, а искусственное нагнетание темы межнационального конфликта принесёт вред самому ребёнку.

Глава правительства Киргизии Улукбек Марипов после обращения правозащитников взял под личный контроль расследование дела об избиении русского мальчика на детских спортивных сборах на озере Иссык-Куль. Семья рассказала, что сверстники долгое время издевались над девятилетним ребёнком из-за его национальности и вероисповедания. При этом тренер был в курсе всего происходящего.

Марипов поручил в рамках расследования дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит проведение профилактических мероприятий по толерантности, веротерпимости и религиозной культуре.

Также премьер-министр рекомендовал уполномоченному по правам ребёнка Жыпарисе Рысбековой усилить меры по недопущению подобных случаев.

© Правительство Киргизской Республики

История вызвала серьёзный общественный резонанс в России и Киргизии после того, как представители пострадавшей семьи публично рассказали журналистам об обстоятельствах происшествия.

«Систематически избивали»

По словам известной в Киргизии правозащитницы и юриста Индиры Саутовой, которая сейчас представляет интересы пострадавшей семьи, ребёнок с 5 по 22 июня находился на сборах юных дзюдоистов в посёлке Булан-Соготту на озере Иссык-Куль.

«23 июня он приехал домой. Его встретили в Бишкеке, он был в кепке. Когда Иван (имя изменено. — RT) сел в машину, родители увидели, что у ребёнка большой синяк под глазом. Стали его расспрашивать, он расплакался и рассказал историю, которая произошла с ним на сборах. Выяснилось, что за неделю до окончания поездки его систематически избивали сверстники, он получил синяки и гематомы на голове. Родители связались с тренером. Она сказала, что действительно произошла драка между детьми, но выяснять и разбираться и тем более сообщать об инциденте родителям Ивана не стала. Его несколько раз рвало. Родителей возмущает тот факт, что, несмотря на травмы у мальчика, тренер не оказала медицинскую помощь, а продолжала заставлять его тренироваться», — цитирует 24.kg Индиру Саутову.

В беседе с изданием Kaktus.media Саутова отмечала, что одним из поводов для нападок на ребёнка со стороны других детей стало то, что он ест сало. Именно после неоднократных придирок по этому поводу мальчик не выдержал и кинул в сторону одного из обидчиков камнем, после чего его избили.

По словам правозащитницы, мальчик ходил в частную секцию по дзюдо с пяти лет и летом его постоянный тренер рекомендовал впервые отправить ребёнка на сборы, направив к знакомому тренеру из Федерации дзюдо Киргизии.

Сами сборы, на которые отправились 40 детей, как выяснила Саутова, были неофициальными и организованы с грубейшим нарушением действующих в республике правил, а мальчику, несмотря на синяки на лице и рвоту, не оказали своевременно медицинскую помощь.

При этом, со слов мальчика, за 18 дней сборов они лишь раз помылись в бане, а общаться с родителями по телефону он мог редко и недолго.

По данным киргизских СМИ, уже на следующий день после возвращения ребёнка в Бишкек в Октябрьское РУВД города поступило сообщение из травматологического отделения горбольницы №3 о том, что с телесными повреждениями поступил девятилетний мальчик. Материалы были отправлены в ОВД Иссык-Кульского района, на территории которого проходили спортивные сборы.

Сообщение было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП), начато досудебное производство по ст. 65 «Побои» Кодекса о проступках. Ребёнку была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что был причинён лёгкий вред его здоровью.

Отмечается, что в рамках досудебного производства опросили мать мальчика, были установлены личности тренера и несовершеннолетних, которые, со слов матери, принимали участие в избиении.

«Просим не подогревать ситуацию»

Впрочем, сейчас и семья мальчика, и его представители отказываются общаться со СМИ.

«Ситуация взята под контроль правительства, я только что вышла из аппарата президента республики. Мы сейчас не хотим усугублять ситуацию и очень просим российские СМИ по этой теме ничего больше не писать, чтобы ситуация дополнительно не подогревалась. Потому что наши киргизские СМИ это всё изначально подали немного в искажённом формате», — заявила RT Индира Саутова.

По данным RT, семья ребёнка и он сам уже дали подробные показания милиции. При этом после инцидента ребёнок и его мама были вынуждены обратиться за психологической помощью.

Как объяснили RT знакомые с ситуацией источники, семья мальчика категорически против того, чтобы придавать происшествию характер межнациональной розни, и сейчас хочет лишь, чтобы, пока идёт разбирательство, нагнетаемые журналистами страсти поскорее улеглись.

«Киргизия — миролюбивая страна»

Секретарь Бишкекской и Кыргызстанской епархии иерей Александр Пелин рассказал RT, что во вторник, 13 июля, у него была встреча с ребёнком и его семьёй. «Инициатором встречи была епархия, потому что, когда мы узнали об этом случае, мы решили отреагировать», — отметил он.

Иерей подтвердил информацию местных СМИ о том, что ребёнок был участником сборов по дзюдо и среди всех ребят он был единственным русским.

«На протяжении многих дней его били за то, что он христианин, и местами даже внушали, что мусульманство — правильнее религия. Поэтому мы решили оказать духовную, молитвенную поддержку этой семье, побеседовать и предложить какие-то возможные от нас ходы», — сказал Пелин.

Он отметил, что правительство страны взяло на контроль эту историю и обещало дать адекватную оценку происходящему.

«И мы надеемся и молимся, чтобы следствие было объективным и те, кто дал обещание разобраться в этом вопросе, они его действительно сдержат и не будут скрывать каких-то фактов. Родители немного растеряны, их со всех сторон терзают, мы хотели показать им, что они не одни и могут получить духовную поддержку в любое время. А в остальном, я думаю, это дело уже правоохранительных органов разбираться, находить виновных. На самом деле Киргизия — миролюбивая страна, мы все тут живём в мире, епархия помогает не только русскому населению, но и киргизскому», — отметил представитель РПЦ.

Президент общественного объединения «Народный собор» в Киргизии, член Координационного совета организации российских соотечественников в Киргизии Иван Иванов рассказал RT, что подобные случаи в республике происходят крайне редко.

Иван Иванов

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«Это единичные случаи, которые, наверное, везде случаются. Если такое происходит, то мы сразу реагируем.

Когда мы узнали об этом случае, то по горячим следам хотели обращаться сразу и в наши киргизские спецслужбы, МВД, но потом взяли паузу и сейчас хотим посмотреть, чем это кончится, потому что с этой историей сейчас очень активно разбираются в госорганах. Тем более мы сами пока до конца не понимаем, что произошло у них там. Может, мальчик как-то спровоцировал чем-то, что-то где-то приукрасил, хотим в этом разобраться. Сейчас мы подготовили письмо и, наверное, всё же его отправим его в госагентство по спорту, чтобы они посмотрели на то, как тренер себя в этой ситуации вёл», — рассказал RT Иванов.

Он подчеркнул, что в целом люди разных национальностей в республике живут мирно.

«На Пасху мы угощаем мусульман крашеными яйцами и куличами, а когда у них праздники мусульманские, то они нам что-то приносят, в плане религии отношения у людей очень спокойные, вражды никакой нет», — отметил Иванов.

Вместе с тем посольство России в Киргизии взяло на контроль дело об избиениях русского девятилетнего мальчика на спортивных сборах в Иссык-Кульской области.

«Следим за ситуацией вокруг избиения русского мальчика — возможно, на национальной почве — на спортивных сборах в Иссык-Кульской области. Как известно, дело взял под особый контроль председатель кабмина страны У.А. Марипов, дал поручения уполномоченному по правам ребенка Ж.Б. Рысбековой», — говорится в сообщении посольства России.