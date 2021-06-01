Психотерапевт рассказала о возможных причинах детской жестокости

Семейный психотерапевт, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала о возможных причинах детской жестокости.

«Жестокость порождает жестокость — это всегда было так. Если к ребёнку было жестокое обращение, то он в итоге это жестокое обращение хочет реализовать иным способом и с другими людьми», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, родителям нужно внимательнее присмотреться к ребёнку, если он начал вести себя необычно, например, стал закрываться у себя в комнате или начал отказываться от еды.

Как считает Наумова, необходимо установить доверительные отношения с детьми.

«Помощь не должна быть травмирующей. Ребёнок не должен бояться, что ему так помогут, что лучше молчать и не говорить ни слова. Абсолютно очевидно, что родителям ни в коем случае нельзя жестоко обращаться с ребёнком. К жестокости относится не только избиение, крики, но и принуждение к тому, что он не хочет», — уточнила эксперт.

Она добавила, что важно относиться к ребёнку с уважением, учитывать интересы детей, помогать им мыслить и принимать верные решения.

Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о возможных причинах проявления детской жестокости.