Психотерапевт рассказала о возможных причинах детской жестокости

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Семейный психотерапевт, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала о возможных причинах детской жестокости.
Психотерапевт рассказала о возможных причинах детской жестокости
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«Жестокость порождает жестокость — это всегда было так. Если к ребёнку было жестокое обращение, то он в итоге это жестокое обращение хочет реализовать иным способом и с другими людьми», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, родителям нужно внимательнее присмотреться к ребёнку, если он начал вести себя необычно, например, стал закрываться у себя в комнате или начал отказываться от еды.

Как считает Наумова, необходимо установить доверительные отношения с детьми.

«Помощь не должна быть травмирующей. Ребёнок не должен бояться, что ему так помогут, что лучше молчать и не говорить ни слова. Абсолютно очевидно, что родителям ни в коем случае нельзя жестоко обращаться с ребёнком. К жестокости относится не только избиение, крики, но и принуждение к тому, что он не хочет», — уточнила эксперт.

Она добавила, что важно относиться к ребёнку с уважением, учитывать интересы детей, помогать им мыслить и принимать верные решения.

Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о возможных причинах проявления детской жестокости.

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