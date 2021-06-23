Суд арестовал жительницу Красноярска, поставившую чужого ребёнка на колени

Суд арестовал 35-летнюю жительницу Красноярска, подозреваемую в избиении детей и ранении ножницами девочки, которая заставила чужого ребёнка встать на колени.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По данным СК, 13 июня обвиняемая нанесла побои девятилетнему мальчику, который якобы обидел её пятилетнего сына, после чего заставила встать на колени и просить прощения.

Также в ведомстве сообщили, что 18 июня женщина, находясь на детской площадке в состоянии алкогольного опьянения, при схожих обстоятельствах напала на девочку, которая сделала замечание сыну обвиняемой.

«Свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленница не довела до конца по не зависящим от неё обстоятельствам ввиду активного сопротивления ребёнка и помощи неравнодушных граждан, которые смогли пресечь её действия», — отметили в ведомстве.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Ранее НТВ сообщал, что эта жительница Красноярска уже привлекалась к административной ответственности по статьям о побоях и неисполнении родительских обязанностей.