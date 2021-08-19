Невролог из Казахстана рассказала, как её заставили извиниться за речь на русском

Невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о том, как казахские националисты заставили её извиниться на камеру за речь на русском.

По её словам, ей позвонили через приёмную по работе и во время разговора она попросила набравшую её женщину назвать идентификационный номер на русском языке.

«На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и всё в таком плане... государственный язык — казахский, язык межнационального общения — русский. Мы работаем на двух языках... Единственное, что я спросила, попросила на русском языке назвать номер», — заявила она.

Гречаник отметила, что данный разговор был провокационным и никогда до этого у неё такого не было.

После этого случая блогер Куат Ахметов выложил ролик с данной беседой и её данными, заявив, что она заставляет говорить на русском языке. Вместе с этим он пообещал передать «какие-то материалы в прокуратуру», если врач не извинится на камеру перед женщиной.

«Я не считаю, что я решила сама (извиняться на камеру. — RT)... Честно говоря, меня вынудили. Он (Ахметов. — RT) сказал, что я должна извиняться... Я ему сказала: «Хорошо, допустим, если вы так хотите, я извинюсь на русском языке». — «Нет, вы будете извиняться на казахском», — заявила она.

Ранее RT пообщался с Ахметовым. Во время разговора он заявил, что выкладывает видео с извинениями говорящих по-русски людей, поскольку «у вас общество высокомерное».

12 августа Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет, так как он допускал высказывания, которые являются разжиганием межнациональной розни.