«Обращений на этот счёт не было»: в Кремле высказались о возможности размещения ВС России в Белоруссии

Москва не получала от Минска каких-либо обращений по поводу возможности размещения в Белоруссии военного контингента России, заявил Дмитрий Песков. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ВС РФ могут дислоцироваться в республике при угрозе безопасности Союзного государства, однако пока такой необходимости нет, а вопрос размещения российских военных баз в Белоруссии на уровне лидеров двух стран никогда не обсуждался.

Минск не обращался к Москве по поводу возможности размещения в Белоруссии Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких обращений на этот счёт от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счёт существуют определённые законом процедуры, определённые законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счёт не было», — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с активом местной вертикали заявил, что российские военнослужащие могут быть размещены в республике в случае угрозы безопасности Союзного государства, но пока такой необходимости нет.

«Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплочённые, компактные вооружённые силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тыс. человек поставить под ружьё, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооружённые силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», — сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство БЕЛТА.

Он также указал, что на уровне президентов РФ и Белоруссии никогда не обсуждался вопрос размещения российских военных баз в республике. Глава государства напомнил, что в августе 2020 года «в острый период» после президентских выборов, когда «кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело», Минск справился с «с этой бедой» сам.

Напомним, что августе в 2020 года состоялись выборы президента Белоруссии. По данным ЦИК республики, действующего главу государства Александра Лукашенко поддержали 80,1%, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская получила поддержку 10,12% избирателей.

После оглашения результатов белорусская оппозиция отказалась их признавать, обвинив официальный Минск в фальсификации результатов голосования, а Тихановская объявила себя их победителем. В стране начались массовые протестные акции, которые нередко перерастали в беспорядки и столкновения с полицией.

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В свою очередь, председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что «в политикоформирующих кругах Запада» обсуждаются различные варианты смены власти в республике, в том числе с применением военной силы. По его словам, сейчас Минск вынужден отражать гибридную агрессию, исходящую от западных стран.

«Комитет государственной безопасности, оценивая состояние внутриполитической и международной обстановки вокруг нашей страны, констатирует, что, несмотря на внешнее спокойствие, отсутствие с апреля нынешнего года попыток организации массовых беспорядков, в настоящее время мы фактически находимся в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада», — приводит его слова БЕЛТА.

Эту позицию поддержал глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко. Он констатировал, что не прекращаются попытки сломать государственный строй и раскачать белорусское общество.

«Против Беларуси идёт необъявленная, но от этого не менее опасная, фактически открытая гибридная война. На нас по-прежнему обрушивают потоки дезинформации, откровенной лжи в интернете, пытаются расшатать изнутри через навязывание ложных ценностей и установок, побуждая к предательству нашей страны», — заметил Сергеенко.

«Кого представляет госпожа Тихановская?»

Кроме комментария относительно возможности размещения в Белоруссии Вооружённых сил РФ, в Кремле дали оценку встречи бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и главы Белого дома Джо Байдена, которая состоялась в Вашингтоне 28 июля.

По словам Дмитрия Пескова, подобные встречи не влияют на ситуацию в Белоруссии. Также возникает вопрос: «Кого представляет госпожа Тихановская?».

«С кем встречается президент США — это его суверенное право. Здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как заявила Светлана Тихановская в своём Telegram-канале, на встрече с президентом США она призвала его помочь сделать Белоруссию примером «ненасильственного перехода к демократии».

По мнению первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, в заявлениях Тихановской прослеживается чёткий призыв к смене власти в Белоруссии.

«Говоря о поддержке американского правительства, она сказала, что, если какая-то страна решит воспользоваться слабостью режима, США будут на нашей стороне (на стороне белорусской оппозиции. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Александр Лукашенко высказал предположение о том, к каким действиям теперь перейдёт Вашингтон в рамках давления на Минск.

«Кому они сделали хуже? Только себе! Политическая поддержка «беглых», как видим, ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе «Байден нам поможет». Говорят, печенюшками угостил?.. Очевидно, что следующим шагом (со стороны США. — RT) станет прямое либо косвенное давление на наших восточных союзников и партнёров, представителей мирового сообщества и бизнеса», — констатировал президент Белоруссии.