«Чувствует себя хорошо»: задержанную в Белоруссии россиянку Сапегу перевели под домашний арест

Россиянку Софью Сапегу, которая была задержана в Белоруссии по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений, перевели под домашний арест. Адвокат её семьи Антон Гашинский заявил RT, что девушке сменили меру пресечения «на днях», она оповестила об этом родных и уже встречалась с отчимом и мамой. Юрист заметил, что Сапега находится в съёмной квартире в Минске, при этом она продолжает принимать участие в следственных действиях. Отчим девушки Сергей Дудич подтвердил RT, что встречался с Софьей «в неформальной обстановке». По словам отца задержанной Андрея Сапеги, Романа Протасевича также перевели под домашний арест.

Власти Белоруссии перевели под домашний арест россиянку Софью Сапегу, которую задержали в Минске 23 мая вместе с Романом Протасевичем, создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в белорусской столице, в настоящий момент решается вопрос о скором посещении её российским консулом.

Как рассказал RT отчим девушки Сергей Дудич, он встречался с Софьей накануне «в неформальной обстановке».

«Накануне нам дали возможность с ней встретиться и пообщаться без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке. Выглядит она, слава богу, хорошо, здоровье в порядке. Софью перевели под домашний арест, она по-прежнему в Минске. Единственное, что знаю, — электронного браслета на ней нет. Я также связан подпиской, поэтому многие подробности разглашать я не могу», — сказал он.

Вместе с тем в Telegram-каналах появились фотографии Софьи Сапеги с Романом Протасевичем, предположительно, на одной из улиц Минска. По словам отца девушки Андрея Сапеги, эти снимки были опубликованы ещё два дня назад.

«Не знаю, случайная это была съёмка, как они прогуливаются в парке, или информационный вброс, не могу пока ничего комментировать. Я созванивался с мамой Сони, видел новости, а по поводу условий содержания и того, когда именно её перевели под домашний арест, я, к сожалению, ничего пояснить не могу», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, Романа Протасевича также перевели под домашний арест.

В свою очередь, Антон Гашинский, адвокат семьи Софьи Сапеги, подтвердил, что девушке сменили меру пресечения «на днях». По его словам, Софья «чувствует себя хорошо и благодарна всем за поддержку».

«В Республике Беларусь нет электронных браслетов на этот случай, но есть охрана, которая везде сопровождает. О том, что её отпустили под домашний арест, Софья сама сообщила родным — она им позвонила. Соответственно, отчим и мама попросили о встрече, и эту возможность им следствие предоставило. Они семьёй ели в ресторане в Минске, пообщались, время у них было не ограничено», — заявил юрист в разговоре с RT.

Гашинский также заявил РИА Новости, что его подзащитная находится в съёмной квартире в Минске.

«Полагаем, что это произошло в первую очередь благодаря встрече президентов (России и Белоруссии. — RT) в Сочи. И это очень позитивный момент, который позволит в ближайшее время разрешить её судьбу положительно», — указал он.

При этом адвокат заметил, что продолжаются следственные действия с участием Софьи Сапеги: «Попытаюсь в ближайшее время с ней встретиться».

Напомним, что Владимир Путин и Александр Лукашенко провели личную встречу в резиденции российского лидера в Сочи 28—29 мая. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тема российской гражданки, задержанной в Минске, была поднята Путиным. По его словам, президент подчеркнул, что «всё должно происходить в рамках закона».

«Разумеется, её судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у неё действительно (это подтвердилось) есть вид на жительство в Белоруссии», — говорил Песков.

Песков также указывал, что Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу Софьи Сапеги.

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Напомним, что россиянку Софью Сапегу и Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске после экстренной посадки самолёта Ryanair. Их арестовали на два месяца. Россиянку подозревают в совершении в августе — сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии.

Позднее в сети появилась видео, на котором Сапега признаётся, что была редактором признанного в республике экстремистским Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные силовиков.

Мать девушки Анна Дудич в интервью RT заявляла, что была шокирована информацией о причастности дочери к деятельности Telegram-канала.

«Я в курсе, что это за канал, но не могу понять, какое она имеет к этому отношение. Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит. Для меня эта информация — шок. Софья и «Чёрная книга»? Я совершенно запуталась. Или это сон, или это подстава», — говорила она.

В свою очередь, отец Софьи Андрей Сапега записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, попросив главу государства понять его «как отец отца» и помиловать дочь.

«Вариант с помилованием, конечно, возможен. Но я думаю, что более правильным для всех и разумным компромиссом была бы экстрадиция Софьи в Россию. В той обстановке рассчитывать на снисхождение правосудия в Белоруссии ей не приходится. Если она в чём-то виновата, разбирательство должно проходить в России. Вся необходимая правовая база для этого есть, соглашения между государствами. Ничто не помешает пойти на такой шаг», — заявлял он в интервью RT.