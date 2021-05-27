«Участвовал в геноциде»: ЛНР обвиняет Романа Протасевича в тяжких преступлениях против населения Донбасса

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики возбудила уголовное дело против Романа Протасевича, задержанного в Белоруссии по подозрению в организации массовых беспорядков. По данным ведомства, с лета 2014-го до зимы 2015 года Протасевич участвовал в боевых действиях в Донбассе в качестве наёмника украинского батальона «Азов». Его подозревают в геноциде, участии в террористической организации и применении оружия массового поражения.

В самопровозглашённой Луганской народной республике возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры ЛНР.

Правоохранители установили, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в украинский батальон «Азов», который признан в ЛНР террористической организацией. До зимы 2015 года он участвовал в боях на территории Донбасса в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона «Азов», отметили в ведомстве.

«Так, Протасевич Роман Дмитриевич, применяя тяжёлое вооружение (пушки МТ-12, гаубицы Д-30, минометы, зенитные установки), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры», — сообщили в прокуратуре ЛНР.

Помимо участия в террористической организации, Протасевича подозревают в применении боевых средств и методов, запрещённых международными договорами, оружия массового поражения, а также в совершении геноцида.

Организатор и координатор беспорядков

О том, что Протасевич воевал в Донбассе на стороне Украины, 26 мая заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наёмника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины, — сказал он в беседе с журналистами. — Это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ, с личными признаниями Протасевича».

Кроме того, как заявил Тертель, Протасевич рассказал следствию, какие политики, организации и спецслужбы спонсирует подрывную деятельность против белорусских властей. Сам Протасевич «активно применял полученный на Украине опыт» в отношении Белоруссии, утверждает глава КГБ.

«(Протасевич. — RT) являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей», — сказал Тертель.

Ранее лидер украинской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что Протасевич действительно был в Донбассе, но как журналист.

«Да, Роман действительно вместе с «Азовом» и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — сообщил Билецкий.

СМИ сообщали, что Протасевич уехал на Украину в 2014 году, где познакомился с активным участником «майдана» Игорем Гузём. Якобы по его предложению мужчина добровольно вступил в «Азов» и прошёл спецподготовку. Сам Протасевич утверждал, что работал в Донбассе в зоне боевых действий в качестве журналиста.

В сети также опубликованы фото, на которых молодой человек, внешне похожий на Протасевича, стоит в военной форме с нашивкой «Азова» и оружием в руках. По данным КГБ Белоруссии, эти фото были обнаружены при обыске в телефоне самого Протасевича.

Запрет на полёты

26-летний Роман Протасевич в числе других пассажиров 23 мая летел на самолёте Ryanair из Афин в Вильнюс. Лайнер экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе на борту. Впоследствии выяснилось, что информация была ложной.

Протасевича сняли с рейса, задержали, а затем арестовали. Белорусские власти обвиняют его в организации протестов и массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, Telegram-канал NEXTA, редактором которого был журналист, признан белорусскими властями экстремистским.

Вместе с Протасевичем задержали 23-летнюю российскую гражданку Софию Сапегу, с которой они вместе отдыхали в Греции. Она арестована на два месяца. По данным российского МИД, пока Сапеге не предъявлены обвинения.

После задержания Протасевича и Сапеги ряд стран ЕС закрыли своё воздушное пространство для белорусских самолётов и рекомендовали своим авиакомпаниям не летать над Белоруссией. Украинские власти 27 мая также заявили о прекращении авиасообщения с соседней страной.

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27 мая самолёт «Белавиа», следовавший из Минска в Барселону, не смог войти в воздушное пространство Польши из-за того, что Франции в последний момент отменила согласованный план полёта. Как следует из данных сайта Flightradar24, борт сделал несколько кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью, после чего вернулся в аэропорт. В Белоруссии назвали произошедшее нарушением норм международного права.

В свою очередь, российская сторона не разрешила австрийской авиакомпании Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии. Компания отменила рейс, сообщил ТАСС представитель австрийского авиаперевозчика.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее призвал европейские страны перестать демонизировать власти Белоруссии.

«Белорусские власти чётко сказали с первых же минут после этого инцидента о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приёму соответствующих экспертов, к предоставлению всей информации и необходимых материалов», — добавил российский политик.