«Технологии в своих руках»: как развивается сотрудничество Белоруссии и Китая в ракетостроении

Александр Лукашенко намерен обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином перспективы сотрудничества двух стран в области ракетостроения. Такое обещание белорусский президент дал, комментируя информацию о недовольстве китайских партнёров снижением зависимости Минска от Пекина в технологической сфере. Речь идёт о совместном проекте РСЗО «Полонез», для которого Китай поставляет ракеты. По мнению экспертов, Пекин не устраивают попытки Белоруссии скопировать и воспроизвести чужие образцы оружия.

Президент Белоруссии пообещал обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы сотрудничества двух стран в области ракетостроения. Переговоры могут состояться «в ближайшее время».

«Не думаю, что это будет большой проблемой», — заявил Александр Лукашенко, отвечая на реплику председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Романа Головченко.

Чиновник отметил, что, когда китайские партнёры начали понимать, что у белорусской стороны «что-то получается» в области создания ракетной техники и Минск снижает уровень зависимости от КНР в этой сфере, в ход пошли «восточные хитрости».

Разговор состоялся во время посещения Александром Лукашенко ракетостроительного предприятия «ОКБ ТСП».

Комментируя подход китайской стороны, президент Белоруссии отметил, что партнёры из КНР являются «бизнесменами».

«Они где-то пытаются отжать. Но есть же и другие рычаги», — добавил Лукашенко.

Собственное производство

Также во время визита на предприятие Александр Лукашенко заявил о необходимости продолжить работу над собственными ракетами радиусом до 300 км.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам ещё повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно», — подчеркнул Лукашенко.

Речь идёт о ракетах для белорусского комплекса РСЗО «Полонез», поступившего на вооружение армии республики в 2016 году. Комплекс является белорусской разработкой и способен наносить точечные удары одновременно по восьми целям на дальности 200—300 км.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Reuters

© Wu Hong/Pool

Однако создать собственные ракеты для комплекса белорусские ракетостроители пока не смогли, для РСЗО «Полонез» используются дальнобойные высокоточные ракеты А200 разработки и производства китайской China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT). При этом к 2018 году белорусские предприятия разработали систему управления реактивного снаряда для РСЗО «Полонез», а также ряд других ракетных комплектующих.

Также во время поездки на предприятие «ОКБ ТСП» была затронута тема ракетных испытаний. Как доложили Лукашенко, Белоруссия не располагает оборудованными полигонами, пригодными для пусков ракет дальностью 300 км. При этом оптимальным с точки зрения логистики был бы вариант сотрудничества с Россией в этой области. Однако Россия пока не хочет предоставлять свои оборудованные полигоны для испытаний белорусских вооружений, доложили Лукашенко.

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Как отметил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов, в действительности Белоруссия и Россия поддерживают очень плотное сотрудничество в оборонной отрасли.

«Например, большинство российских РСЗО стоят на белорусских шасси. ВПК обеих стран завязан друг на друга достаточно плотно. На самом деле Минску стоило бы ещё больше кооперироваться с Россией в оборонной области, а также привлекать российские деньги на развитие ВПК. Однако если Россия будет инвестировать, то она будет иметь и контроль, а Лукашенко не хочет его давать, он щепетильно относится к вопросу независимости. Но из-за этого тормозится развитие отрасли, такая стагнация не может продолжаться вечно», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По словам Коновалова, у КНР и Белоруссии пока есть один совместный оборонный проект — РСЗО «Полонез».

«Пусковая установка и ракеты используются китайские, а шасси — белорусские. Судя по всему, у партнёров сейчас возникли определённые разногласия», — отметил эксперт.

Говоря о том, почему Минск сотрудничает в сфере ракетостроения с КНР, а не с Россией, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что Москва уже держит над Белоруссией «ядерный зонтик».

«Россия уже поставила в Белоруссию технику, но белорусы хотят иметь собственное производство. Для этого нам пришлось бы передать свои технологии. А это означает риск того, что они могут попасть в руки третьих стран. К тому же в области ракетостроения у Белоруссии нет своего технического задела, сотрудничество получится одностороннее», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Расширить горизонт очень трудно»

Следует отметить, что Белоруссия смогла сохранить ядро оборонной промышленности, оставшееся ей в наследство от советской эпохи. В первые годы после провозглашения независимости республика активно экспортировала оружие ещё из советских арсеналов, но впоследствии наладила продажу за рубеж уже модернизированных образцов техники. В качестве покупателей выступали преимущественно страны Центральной Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки.

При этом, в отличие от Украины и России, Белоруссия даже в советское время не располагала полным циклом оборонного производства, а занималась созданием отдельных комплектующих в рамках общей производственной цепочки.

Белорусский комплекс управления артиллерийским огнём «Центурион»

© Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

«Возможности Белоруссии в области создания новых вооружений невелики, хотя благодаря стараниям Лукашенко белорусский ВПК хорошо сохранился. Но пока что Белоруссия работает в области модернизации старых советских вооружений, расширить этот горизонт очень трудно, для этого нужны большие вложения, строить всё с нуля», — пояснил Иван Коновалов.

Поэтому, когда в начале 2000-х годов Минск принял решение начать разработку собственных вооружений, перед белорусскими конструкторами встала непростая задача. В итоге стране удалось наладить разработку и производство военной радиоэлектроники, радаров, оптики и оптоэлектроники, программных комплексов для военных информационных систем и систем управления оружием. Также в Белоруссии производятся собственные бронемашины, многоосные ракетные шасси, используемые и для российских ракетных комплексов, а также беспилотные аппараты.

Разработкой оружейных комплексов Минск вынужден пока заниматься совместно с зарубежными партнёрами, одним из которых является КНР.

Так, в августе 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в совместном китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» могут появиться оборонные предприятия. Это предложение прозвучало во время беседы белорусского лидера с главой Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Сяо Яцином.

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Кроме того, Пекин согласился предоставить Минску безвозмездную военную помощь. Об этом партнёры договорились в апреле 2018 года, во время визита министра обороны КНР в Белоруссию. Это был не первый случай безвозмездной оружейной помощи Китая Белоруссии: как правило, КНР передаёт партнёрам небронированные или бронированные автомобили военного назначения.

Белоруссия и Китай развивают сотрудничество и в сфере военного образования, проводят совместные учения, а также наращивают связи по линии Шанхайской организации сотрудничества.

В начале 2018 года глава Белоруссии даже заявил, что Китай сыграл решающую роль в повышении оборонного потенциала республики. Лукашенко напомнил, что именно Пекин помог Минску создать современные космические подразделения и отправить на орбиту спутник.

«Вы помогли нам создать самое современное ракетное вооружение для белорусской армии», — добавил Лукашенко.

Действительно, в 2016 году первый белорусский телекоммуникационный спутник Belintersat-1 был успешно выведен на орбиту с китайского космодрома. Спутник построила китайская промышленная корпорация «Великая стена».

Диверсификация связей

Китай оказывает поддержку Белоруссии не только в оборонной, но и в финансовой сфере. Так, в 2012 году Пекин открыл для Минска кредитные линии на общую сумму в $16 млрд.

В 2015 году стало также известно о готовности властей КНР выделить Белоруссии кредиты на ещё $7 млрд. По информации белорусских СМИ, кредиты предоставляются на определённых условиях: средства должны быть потрачены преимущественно на покупку китайского оборудования и продукции. Отметим, что в декабре 2019 года Китай предоставил Белоруссии ещё один кредит на сумму около $500 млн.

Как напомнил Иван Коновалов, Китай щедро предоставляет кредиты не только Белоруссии, но и другим странам, поскольку использует их как инструмент продвижения своих интересов и продукции.

«В инвестиционном отношении Белоруссия — привлекательная страна, понятно желание Китая там закрепиться. Другое дело, что когда идёт речь о ВПК, то каждая страна старается диверсифицировать связи в оборонной области. И возникает вопрос, насколько выгодны отношения КНР и Белоруссии в этой сфере. Из слов белорусских чиновников можно сделать вывод, что в Минске начинают сомневаться в выгодности этих проектов», — отметил Иван Коновалов.

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Похожей точки зрения придерживается и Андрей Суздальцев. По словам эксперта, до последнего времени и Минск, и Пекин устраивала ситуация, в рамках которой китайская сторона поставляла ракеты и пусковые компоненты для РСЗО. Но сейчас этот порядок решили пересмотреть власти Белоруссии, которые начали готовиться к тому, чтобы наладить выпуск этих компонентов у себя.

«То есть Минск пошёл китайским путём — начал копировать иностранную технику, в данном случае китайскую. Это вызвало недовольство Пекина, который рассчитывает поставлять ракеты», — отметил Андрей Суздальцев.

По его мнению, идея белорусского руководства о переносе ракетного производства в республику тоже вряд ли вызывает одобрение у КНР.

«Китайская сторона намерена сама производить эту технику, оставляя технологии в своих руках. При этом не очень понятно, зачем всё это нужно Минску. Скорее всего, эти усилия призваны продемонстрировать России независимость Белоруссии в вопросе вооружений», — подытожил эксперт.