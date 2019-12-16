Белоруссия подписала с КНР соглашение о предоставлении кредита

Белоруссия и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении белорусской стороне кредита в размере 3,5 млрд юаней (примерно $500 млн).

Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минфина.

«29 декабря 2019 года в Шанхае... подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней», — говорится в заявлении.

Уточняется, что данный займ не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание госдолга, поддержание золотовалютных резервов Белоруссии, а также содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Минску кредита со стороны Китая на сумму 3,5 млрд юаней.