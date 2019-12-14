Лукашенко одобрил соглашение с КНР о кредите на сумму $500 млн
«Постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заём шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3,5 миллиарда китайских юаней», — цитирует РИА Новости указ, опубликованный на национальном правовом интернет-портале.
Отмечается, что срок привлечения займа — пять лет.
Также в тексте указано, что указ принят в целях «погашения и обслуживания государственного долга».
Ранее Александр Лукашенко отправил поздравительную телеграмму британскому премьер-министру Борису Джонсону по итогам парламентских выборов в стране, на которых победили консерваторы.