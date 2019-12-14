Лукашенко обратился к Джонсону после победы консерваторов на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил поздравительную телеграмму британскому премьер-министру Борису Джонсону по итогам парламентских выборов в стране, на которых победили консерваторы.

«Лучший за последние несколько десятилетий результат консерваторов свидетельствует о поддержке обществом вашей деятельности по консолидации нации и готовности брать на себя ответственность за самые сложные политические решения», — говорится в послании Лукашенко, которое приводит РИА Новости.

Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество Белоруссии и Великобритании, а также пожелал Джонсону доброго здоровья и успехов в политической деятельности.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону. Российский лидер выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Лондона.

По итогам голосования в Великобритании после подсчёта данных со всех 650 участков стало известно, что консерваторы получили 365 мест в парламенте.

Лейбористы получили 203 места, шотландские националисты — 48.

Политолог Елена Ананьева в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала победу консерваторов на выборах в Великобритании.