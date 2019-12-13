Путин направил Джонсону телеграмму
- Reuters
«Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего Европейского континента», — говорится в сообщении Путина.
Президент России пожелал Джонсону крепкого здоровья и благополучия.
Ранее, согласно данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получила абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
Как отметил Джонсон, Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита. Он пообещал, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января.