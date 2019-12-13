Путин направил Джонсону телеграмму

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму британскому премьер-министру Борису Джонсону после парламентских выборов в стране. Российский лидер выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Лондона.
Путин направил Джонсону телеграмму
  • Reuters

«Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего Европейского континента», — говорится в сообщении Путина.

Президент России пожелал Джонсону крепкого здоровья и благополучия.

Ранее, согласно данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получила абсолютное большинство на выборах в парламент страны.

Как отметил Джонсон, Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита. Он пообещал, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января.

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