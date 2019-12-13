Путин направил Джонсону телеграмму

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму британскому премьер-министру Борису Джонсону после парламентских выборов в стране. Российский лидер выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Лондона.

Reuters