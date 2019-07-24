Просят передать дело: Генпрокуратура Армении арестовала предполагаемого убийцу экс-спецназовца под Красногорском
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В Генпрокуратуре Армении сообщили об аресте фигуранта дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Подозреваемый находился в международном розыске. Для начала уголовного разбирательства следствие обратилось к России за материалами дела.
«Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, сообщив об аресте, попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного», — приводит РИА Новости слова руководителя отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Арестованный будет находиться под стражей 40 дней.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный — Григор Оганян, владелец бара в Красногорском районе Подмосковья, где 1 июня произошла массовая драка и убийство.
«В Армении арестован Григор Оганян, владелец бара «БирХаус». Это там, где началось избиение двух посетителей заведения, за которых вступился Никита Белянкин», — приводит агентство слова собеседника.
Официально эти данные не подтверждены.
Ранее СМИ сообщали, что Оганян сразу после инцидента покинул Россию и скрылся в Армении.
Розыск Айрапетяна
В июле этого года Следственный комитет РФ объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна. Его обвиняют в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве по делу о массовой драке в Красногорске. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Рубен Киракосян.
«Он осознаёт и признаёт, что убит человек, а другой ранен, однако у него есть своя версия произошедшего... Он действовал в целях самообороны и защиты своих родственников и друзей, оказавшись жертвой ситуации. Применение ножа — не самоцель, а спонтанная и случайная ситуация», — пояснил адвокат.
Киракосян также пояснил, что местонахождение подзащитного ему неизвестно, при этом он знает, что Айрапетян готов явиться с повинной, но условием для этого называет «освобождение братьев и иных лиц из СИЗО, арестованных ранее по этому делу». Кроме того, обвиняемый не верит в непредвзятое расследование его версии. По словам адвоката, в ходе драки он «получил пулевые ранения в ногу и шею из пистолета спецназовца».
Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в феврале 2019 года Айрапетян был освобождён условно-досрочно от отбывания наказания за кражу в колонии общего режима.
Ход расследования
В ходе следствия по делу о массовой драке и убийстве в Красногорском районе были арестованы девять фигурантов. Последний из них был задержан в июне этого года.
Среди фигурантов пятеро граждан России: Сергей Ходжоян, Рудик Манукян, Артур Акобян, Давид Егиазарян и Сурен Маркосян. Ещё четверо — граждане Армении: Нарек Степанян, Саак Саакян, братья Гамлет и Грант Айрапетян. Семеро обвиняются в хулиганстве, а Ходжоян и братья Айрапетян — в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве.
Сергей Ходжоян, Нарек Степанян и Сурен Маркосян не признают своей вины. Ходжоян при этом утверждает, что якобы пытался помочь получившему смертельное ранение Белянкину.
«Я данное преступление не совершал. Я на это неспособен. Я подошёл помочь человеку, а в итоге всё свалилось на меня», — заявил Ходжоян в зале суда.
Кроме того, адвокат обвиняемого Олег Жильцов заявил, что на очной ставке с его подзащитным девушка Белянкина не смогла опознать Ходжояна.
Адвокат Степаняна заявил, что у его подзащитного алиби: во время драки он находился на своём рабочем месте — в баре «БирХаус». Однако следователь Алексей Титов отметил, что вина Степаняна подтверждается свидетельскими показаниями и вещественными доказательствами.
В июне официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что следствие установило личности всех участников драки. При этом нож, которым было совершено убийство, найти так и не удалось. Срок следствия по делу установлен до 2 августа 2019 года.
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Напомним, смерть участника боевых действий в Сирии, экс-бойца спецназа ГРУ 24-летнего Никиты Белянкина наступила в ходе драки в результате удара ножом в сердце. Он пытался заступиться за мужчину, которого избивала группа людей у кафе в подмосковном Путилкове недалеко от Красногорска в ночь на 2 июня. Белянкина похоронили на Митинском кладбище в Москве 6 июня.