Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца

Красногорский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу на два месяца восьмого предполагаемого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Постановлением Красногорского городского суда Московской области удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Гамлета Ромиковича Айрапетяна», — сказал собеседник.

Как указывает агентство, подозреваемому инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

7 июня следователи задержали восьмого подозреваемого по делу о массовой драке, в которой был убит Белянкин.

1 июня 24-летний Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за участника драки около одного из кафе региона.