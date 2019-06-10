Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца

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Красногорский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу на два месяца восьмого предполагаемого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Постановлением Красногорского городского суда Московской области удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Гамлета Ромиковича Айрапетяна», — сказал собеседник.

Как указывает агентство, подозреваемому инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

7 июня следователи задержали восьмого подозреваемого по делу о массовой драке, в которой был убит Белянкин.

1 июня 24-летний Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за участника драки около одного из кафе региона.

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