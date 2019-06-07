Задержан восьмой подозреваемый по делу об убийстве экс-спецназовца

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Следователи задержали восьмого подозреваемого по делу о массовой драке, в которой был убит бывший спецназовец Никита Белянкин.
Задержан восьмой подозреваемый по делу об убийстве экс-спецназовца
  • Никита Белянкин

«Семеро из ранее задержанных фигурантов уголовного дела уже заключены под стражу. Сегодня следствием задержан ещё один (восьмой) подозреваемый. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в Следственном комитете.

Ранее суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца.

1 июня 24-летний Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за участника драки около одного из кафе региона.

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