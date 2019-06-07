Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца

Красногорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении седьмого фигуранта дела о массовой драке, в которой был убит бывший экс-спецназовец Никита Белянкин, сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении подозреваемого (Давида. — RT) Егиазаряна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа», — сказал судья.

7 июня суд также арестовал по этому делу Рудика Манукяна и Артура Акобяна.

Ранее в СК сообщили о задержании ещё троих человек по делу об убийстве Белянкина в Красногорске.

В ведомстве отмечали, что «четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу».