Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца

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Красногорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении седьмого фигуранта дела о массовой драке, в которой был убит бывший экс-спецназовец Никита Белянкин, сообщает ТАСС.
Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца
  • РИА Новости

«Избрать в отношении подозреваемого (Давида. — RT) Егиазаряна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа», — сказал судья.

7 июня суд также арестовал по этому делу Рудика Манукяна и Артура Акобяна.

Ранее в СК сообщили о задержании ещё троих человек по делу об убийстве Белянкина в Красногорске.

В ведомстве отмечали, что «четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу».

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