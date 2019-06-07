По делу об убийстве экс-спецназовца задержаны ещё три человека

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании ещё нескольких человек по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в Красногорске.
По делу об убийстве экс-спецназовца задержаны ещё три человека
  • РИА Новости

Отмечается, что следователи установили личности всех участников трагических событий.

«Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск», — уточнила Петренко.   

Ранее Красногорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца в отношении Сергея Ходжояна — обвиняемого в убийстве Никиты Белянкина в посёлке Путилково Московской области.

1 июня 24-летний Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за участника драки около одного из кафе региона.

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