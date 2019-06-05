Суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Избрать в отношении обвиняемого по части 1 статьи 105 УК Россия («Убийство») Сергея Ходжояна меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 августа 2019 года», — огласила приговор судья.
Ранее следователь в зале суда заявил, что Ходжоян не признал вину в убийстве Белянкина.
Вечером 1 июня 24-летний Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за раненного участника конфликта около кафе.