Суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца в Подмосковье

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Красногорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца в отношении Сергея Ходжояна — обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в посёлке Путилково Московской области.
Суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

«Избрать в отношении обвиняемого по части 1 статьи 105 УК Россия («Убийство») Сергея Ходжояна меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 августа 2019 года», — огласила приговор судья.

Ранее следователь в зале суда заявил, что Ходжоян не признал вину в убийстве Белянкина.

Вечером 1 июня 24-летний Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за раненного участника конфликта около кафе.

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