Возможный убийца экс-спецназовца в Подмосковье не признал вину
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«Вину Сергей Ходжоян не признал», — приводит слова следователя РИА Новости.
Агентство отмечает, что 41-летний обвиняемый официально является безработным. Он сообщил суду, что «занимался с автозапчастями и резиной» для автомобилей.
Ранее в Москве по обвинению в хулиганстве арестовали бармена Нарека Степаняна — другого предполагаемого участника конфликта в посёлке Путилково, в ходе которого был убит бывший спецназовец Никита Белянкин.
Вечером 1 июня 24-летний Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за раненого участника конфликта около кафе.
Телеканал «360» опубликовал видео задержания двоих подозреваемых.