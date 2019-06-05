Возможный убийца экс-спецназовца в Подмосковье не признал вину

Короткая ссылка
Обвиняемый в убийстве бывшего спецназовца в посёлке Путилково Московской области Сергей Ходжоян не признал вину. Об этом заявил следователь в зале Красногорского городского суда.
Возможный убийца экс-спецназовца в Подмосковье не признал вину
  • © Jiri Hubatka/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

«Вину Сергей Ходжоян не признал», — приводит слова следователя РИА Новости.

Агентство отмечает, что 41-летний обвиняемый официально является безработным. Он сообщил суду, что «занимался с автозапчастями и резиной» для автомобилей.

Ранее в Москве по обвинению в хулиганстве арестовали бармена Нарека Степаняна — другого предполагаемого участника конфликта в посёлке Путилково, в ходе которого был убит бывший спецназовец Никита Белянкин.

Вечером 1 июня 24-летний Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за раненого участника конфликта около кафе.

Телеканал «360» опубликовал видео задержания двоих подозреваемых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить