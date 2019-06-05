Возможный убийца экс-спецназовца в Подмосковье не признал вину

Обвиняемый в убийстве бывшего спецназовца в посёлке Путилково Московской области Сергей Ходжоян не признал вину. Об этом заявил следователь в зале Красногорского городского суда.

«Вину Сергей Ходжоян не признал», — приводит слова следователя РИА Новости.

Агентство отмечает, что 41-летний обвиняемый официально является безработным. Он сообщил суду, что «занимался с автозапчастями и резиной» для автомобилей.

Ранее в Москве по обвинению в хулиганстве арестовали бармена Нарека Степаняна — другого предполагаемого участника конфликта в посёлке Путилково, в ходе которого был убит бывший спецназовец Никита Белянкин.

Вечером 1 июня 24-летний Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за раненого участника конфликта около кафе.

Телеканал «360» опубликовал видео задержания двоих подозреваемых.