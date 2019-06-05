В Подмосковье арестовали бармена по делу об убийстве экс-спецназовца

Красногорский городской суд арестовал обвиняемого в хулиганстве бармена Нарека Степаняна — одного из предполагаемых участников драки в посёлке Путилково Московской области, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Об этом информирует РИА Новости.

«Избрать в отношении обвиняемого Степаняна меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 августа», — заявил судья.

В свою очередь защита обвиняемого заявила, что он во время конфликта «находился на рабочем месте» и «под камеры не подпал».

Степаняну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).

Следователь на заседании суда заявил, что Степанян не признал вину в хулиганстве.

Вечером 1 июня 24-летний бывший спецназовец Никита Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за раненного участника конфликта около кафе в посёлке Путилково.

Телеканал «360» опубликовал видео задержания двоих подозреваемых.