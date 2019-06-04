Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье.

Соответствующий ролик разместил телеканал «360».

На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов стучат в квартиру, после чего дверь открывает полуодетый мужчина.

Через некоторое время он лежит на полу.

Ранее в СК сообщили о задержании двух подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в подмосковном Красногорске.

В ведомстве указали, что речь идёт о мужчинах 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием.

1 июня 24-летний мужчина заступился за раненного ножом участника конфликта около подмосковного кафе. В этот момент неизвестный ударил его ножом в область сердца.

Как отмечали в СК, погибшим был экс-военнослужащий, ветеран боевых действий.