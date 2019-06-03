В СК рассказали о гибели экс-военного в драке в Подмосковье

В СК России по Московской области рассказали подробности гибели экс-военного в драке в Подмосковье.

Как указывается на сайте ведомства, 24-летний мужчина погиб из-за того, что заступился за одного из участников конфликта возле кафе в Красногорске.

Отмечается, что он не смог проявить равнодушие, когда увидел потасовку, произошедшую между двумя группами лиц.

«Потерпевший попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, произведя из имеющегося при себе травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух. В этот момент неустановленное лицо нанесло ему удар ножом в область сердца», — говорится в заявлении.

Уточняется, что от полученных колото-резанных он скончался на месте происшествия, а нападавшие скрылись.

«Установлено, что потерпевший являлся бывшим военнослужащим, ветераном боевых действий», — подчеркнули в СК.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК России.

Ранее в Хабаровске сотрудники следственного управления приступили к установлению обстоятельств смерти семьи из трёх человек, на телах которых обнаружены множественные ножевые ранения.