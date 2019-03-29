В Хабаровске зарезали семью из трёх человек

В Хабаровске сотрудники следственного управления устанавливают обстоятельства смерти семьи из трёх человек, на телах которых обнаружены множественные ножевые ранения.

«28 марта 2019 года в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трёх человек: мужчины (1991 г. р.), женщины (1992 г. р.), ребёнка (2019 г. р.)», — говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что для расследования дела создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае проводят проверку по факту травмирования девочки в заброшенной казарме.