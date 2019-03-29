В Хабаровске зарезали семью из трёх человек

Короткая ссылка
В Хабаровске сотрудники следственного управления устанавливают обстоятельства смерти семьи из трёх человек, на телах которых обнаружены множественные ножевые ранения.
В Хабаровске зарезали семью из трёх человек
  • РИА Новости

«28 марта 2019 года в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трёх человек: мужчины (1991 г. р.), женщины (1992 г. р.), ребёнка (2019 г. р.)», — говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что для расследования дела создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае проводят проверку по факту травмирования девочки в заброшенной казарме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить