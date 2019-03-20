В Хабаровском крае проводят проверку по факту травмирования девочки в заброшенной казарме

В Хабаровском крае проводят доследственную проверку по факту травмирования девочки-подростка в заброшенной казарме, сообщает ИА «Хабаровский край».

Инцидент произошёл в столице региона. Пострадавшая госпитализирована с переломом бедра.

Как заявил официальный представитель краевого СУ СК России Илья Гудков, планируется установить все обстоятельства случившегося.

«Также будет дана оценка действиям или бездействию собственника здания по принятию мер, направленных на недопущение посторонних на территорию объекта», — отметил он.

По данным специалистов мэрии Хабаровска, строение находится в списке заброшенных с 2018 года. В штабе Восточного военного округа пообещали разобраться с ситуацией в ближайшем будущем.

«Мы обязательно проинформируем военных, чтобы они навели порядок на объекте и на ближайшем межведомственном заседании при правительстве края проконтролируем выполнение», — отметил главный специалист отдела планирования управления ГО и ЧС мэрии Хабаровска Александр Шумилов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку из-за травмирования четырёхлетнего ребёнка во время катания с горки.