В Хабаровском крае проводят проверку по факту травмирования девочки в заброшенной казарме

Короткая ссылка
В Хабаровском крае проводят доследственную проверку по факту травмирования девочки-подростка в заброшенной казарме, сообщает ИА «Хабаровский край».
В Хабаровском крае проводят проверку по факту травмирования девочки в заброшенной казарме
  • © Следственный комитет России

Инцидент произошёл в столице региона. Пострадавшая госпитализирована с переломом бедра.

Как заявил официальный представитель краевого СУ СК России Илья Гудков, планируется установить все обстоятельства случившегося.

«Также будет дана оценка действиям или бездействию собственника здания по принятию мер, направленных на недопущение посторонних на территорию объекта», — отметил он.

По данным специалистов мэрии Хабаровска, строение находится в списке заброшенных с 2018 года. В штабе Восточного военного округа пообещали разобраться с ситуацией в ближайшем будущем.

«Мы обязательно проинформируем военных, чтобы они навели порядок на объекте и на ближайшем межведомственном заседании при правительстве края проконтролируем выполнение», — отметил главный специалист отдела планирования управления ГО и ЧС мэрии Хабаровска Александр Шумилов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку из-за травмирования четырёхлетнего ребёнка во время катания с горки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить