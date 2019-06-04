Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца, вступившегося за незнакомца, в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием», — приводит её слова пресс-служба ведомства.

Она отметила, что другие участники происшествия установлены, с некоторыми из них уже работают следователи.

Петренко также проинформировала, что проведены обыски, допрошены более 50 свидетелей.

Ночью 1 июня 24-летний мужчина заступился за раненного ножом участника конфликта около кафе в Красногорске. В этот момент неизвестный ударил его ножом в область сердца.

В СК заявили, что погибшим был экс-военнослужащий, ветеран боевых действий.

Возбуждено уголовное дело.