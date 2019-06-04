Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
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«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием», — приводит её слова пресс-служба ведомства.
Она отметила, что другие участники происшествия установлены, с некоторыми из них уже работают следователи.
Петренко также проинформировала, что проведены обыски, допрошены более 50 свидетелей.
Ночью 1 июня 24-летний мужчина заступился за раненного ножом участника конфликта около кафе в Красногорске. В этот момент неизвестный ударил его ножом в область сердца.
В СК заявили, что погибшим был экс-военнослужащий, ветеран боевых действий.
Возбуждено уголовное дело.