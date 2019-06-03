СК возбудил дело из-за убийства во время конфликта в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в ходе конфликта с группой молодых людей в посёлке Путилково Красногорского района Московской области.

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по области.

По данным СК, 1 июня около одного из жилых домов было обнаружено тело 35-летнего местного жителя с проникающим колото-резанным ранением груди.

«Предварительно установлено, что между потерпевшим и группой молодых людей из-за личных неприязненных отношений произошёл конфликт. В результате которого неизвестный нанёс своему оппоненту смертельное ножевое ранение», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что злоумышленник скрылся с места происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее суд арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья по обвинению в убийстве женщины.

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