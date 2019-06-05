Фигурант дела об убийстве экс-спецназовца не признал вину

Гражданин Армении Нарек Степанян — один из участников драки в посёлке Путилково Красногорского района, в результате которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин, — не признал вину в хулиганстве.

Об этом заявил следователь в ходе заседания Красногорского городского суда Московской области, на котором решается вопрос об избрании меры пресечения Степаняну.

«Вину по предъявленному обвинению он не признал», — приводит слова следователя ТАСС.

Отмечается, что Степанян работает барменом в кафе, возле которого произошёл конфликт, и имеет временную регистрацию в Путилкове.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее в суд были доставлены трое фигурантов дела о драке в Путилкове, в результате которой погиб Белянкин. СК предъявил обвинения двум фигурантам дела.

Телеканал «360» опубликовал видео задержания двоих подозреваемых.