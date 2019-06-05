СК предъявил обвинение второму подозреваемому в убийстве экс-спецназовца

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Следственный комитет предъявил обвинение двум фигурантам дела о драке в Красногорском районе, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Красногорского городского суда.
СК предъявил обвинение второму подозреваемому в убийстве экс-спецназовца
  • РИА Новости

«В Красногорский суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трёх фигурантов, которые уже доставлены в суд», — заявили в суде.

Представитель суда уточнил, что двоим фигурантам предъявлено обвинение.

Ранее Следственный комитет установил личность участника конфликта, нанёсшего Белянкину смертельное ранение.

Вечером 1 июня 24-летний бывший спецназовец Никита Белянкин заступился за раненного ножом участника конфликта около кафе в Красногорске. Неизвестный ударил Белянкина ножом в область сердца.

Позднее были задержаны двое подозреваемых. Видео задержания опубликовал телеканал «360».

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