СК предъявил обвинение второму подозреваемому в убийстве экс-спецназовца

Следственный комитет предъявил обвинение двум фигурантам дела о драке в Красногорском районе, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Красногорского городского суда.

«В Красногорский суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трёх фигурантов, которые уже доставлены в суд», — заявили в суде.

Представитель суда уточнил, что двоим фигурантам предъявлено обвинение.

Ранее Следственный комитет установил личность участника конфликта, нанёсшего Белянкину смертельное ранение.

Вечером 1 июня 24-летний бывший спецназовец Никита Белянкин заступился за раненного ножом участника конфликта около кафе в Красногорске. Неизвестный ударил Белянкина ножом в область сердца.

Позднее были задержаны двое подозреваемых. Видео задержания опубликовал телеканал «360».