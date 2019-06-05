СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

РИА Новости

«В ходе расследования… задержаны ещё двое участников конфликта», — заявили в пресс-службе СК России. Как отмечается, следователи на основании имеющихся данных установили из числа задержанных лицо, которое «нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку». «Ему предъявлено обвинение», — добавили в ведомстве. Ранее были задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в подмосковном Красногорске. Видео задержания опубликовал телеканал «360». СК показал допрос одного из задержанных.