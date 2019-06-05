СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
- РИА Новости
«В ходе расследования… задержаны ещё двое участников конфликта», — заявили в пресс-службе СК России.
Как отмечается, следователи на основании имеющихся данных установили из числа задержанных лицо, которое «нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку».
«Ему предъявлено обвинение», — добавили в ведомстве.
Ранее были задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в подмосковном Красногорске. Видео задержания опубликовал телеканал «360».