В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
- РИА Новости
Как отмечается, срок содержания под стражей составляет 40 дней.
Ведомство попросило российских коллег передать дело для уголовного преследования в отношении арестованного.
Ранее сообщалось, что Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого, объявили в международный и федеральный розыск.
Всего задержали девять предполагаемых участников конфликта.
24-летний Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за участника драки около одного из кафе в Красногорском районе Московской области.