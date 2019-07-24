В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Как отмечается, срок содержания под стражей составляет 40 дней.

Ведомство попросило российских коллег передать дело для уголовного преследования в отношении арестованного.

Ранее сообщалось, что Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого, объявили в международный и федеральный розыск.

Всего задержали девять предполагаемых участников конфликта.

24-летний Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за участника драки около одного из кафе в Красногорском районе Московской области.