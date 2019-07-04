Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Об этом сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Рубен Киракосян.
«Следователи объявили в международный и федеральный розыск моего подзащитного Оганеса Айрапетяна. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве», — заявил представитель защиты.
Ранее сообщалось о задержании девяти участников массовой драки в Подмосковье, в ходе которой убили бывшего сотрудника спецназа.
Восьмерых подозреваемых по данному делу арестовали по решению суда на два месяца.
1 июня 24-летний Белянкин погиб от удара ножом в сердце после того, как заступился за участника драки около одного из кафе в Красногорском районе Подмосковья.