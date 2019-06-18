«Найти подход к Зеленскому»: какие задачи будет решать новый глава дипмиссии США на Украине

США назначили нового временного поверенного на Украине. Им стал бывший американский посол в этой стране Уильям Тейлор. По мнению экспертов, дипломата вернули, чтобы наладить контакты с президентом Владимиром Зеленским и его окружением. Тейлор должен гарантировать, что официальный Киев будет и дальше дистанцироваться от России и сохранит неизменным курс на вступление Украины в ЕС и НАТО, считают политологи.

В Киев 18 июня приехал новый временный поверенный в делах США на Украине — Уильям Тейлор.

«Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США для развития прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также для поддержки наших крепких партнёрских отношений с общественными организациями и украинским народом», — говорится в его заявлении, которое приводит сайт украинской дипмиссии в Киеве.

Ранее Тейлор уже занимал этот пост. Он был послом США на Украине в 2006—2009 годах при президенте Викторе Ющенко. За это время отношения двух стран стали более тесными. Так, в декабре 2008 года Соединённые Штаты и Украина подписали Хартию о стратегическом партнёрстве, согласно которой Вашингтон обязался поддерживать курс Киева на вступление в НАТО.

Недипломатичные споры

Дипмиссия США на Украине осталась без руководителя месяц назад. 20 мая посол Мэри Йованович была отозвана в Вашингтон. Этому предшествовала череда громких скандалов. Издание The Hill опубликовало в марте письмо, которое 9 мая 2018 года сенатор-республиканец Пит Сешнс написал госсекретарю Майку Помпео. В нём он сообщил, что, по данным его источников, Йованович в частных беседах выражала презрительное отношение к нынешней администрации Белого дома. Сешнс написал, что считает такое поведение со стороны госслужащего недопустимым, и потребовал от Помпео отозвать посла.

Американский президент эту новость не прокомментировал. Однако Дональд Трамп — младший, его сын, в своём Twitter поддержал требование отправить Йованович в отставку.

We need more ⁦@RichardGrenell’s and less of these jokers as ambassadors.



Calls Grow To Remove Obama's U.S. Ambassador To Ukraine https://t.co/0jgzp1ZqmU — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 24 марта 2019 г.

Тогда же, в марте, генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что Йованович передавала ему некий список лиц, против которых нельзя возбуждать уголовные дела.

«Так нельзя. В этой стране никто — ни президент, ни парламент, ни посол — не вправе запрещать мне заниматься расследованием с целью выяснить, было преступление или нет», — отметил Луценко в интервью HillTV.

Кроме того, он выразил недоумение из-за того, что украинская прокуратура не получила $4 млн, которые должно было передать этому ведомству посольство США для проведения реформы правоохранительной системы. При этом, по его словам, сумма была уже выделена из бюджета Госдепа. Американские дипломаты обвинили Луценко во лжи и намерении опорочить Йованович. Что касается $4 млн, как отмечено в заявлении Госдепа, «после того как генпрокуроры (Украины) один за другим проявили отсутствие политической воли к подлинным реформам», внешнеполитическое ведомство США решило перенаправить финансовую помощь «на более продуктивные проекты».

Йованович и позицию Госдепа поддержал тогдашний президент Украины Пётр Порошенко, который отметил, что взаимодействие Киева и Вашингтона развивается в позитивном ключе. Однако Луценко не изменил своего отношения к послу США. Генпрокурор критиковал её и после того, как стало известно, что Йованович покинет свой пост одновременно с окончанием полномочий Порошенко.

Посол поневоле

Скорее всего, Тейлор будет возглавлять дипмиссию США в ранге временного поверенного, а не посла, считают эксперты. Они отмечают, что повторное назначение одного и того же человека на посольскую должность не запрещено международным правом, однако является крайне необычным в дипломатической практике. Кроме того, после окончания своей украинской миссии Тейлор занимался другим регионом планеты: был спецкоординатором Госдепартамента по Ближнему Востоку. Год назад он ушёл с дипломатической службы и стал исполнительным вице-президентом Института мира США.

Здание посольства США в Киеве

AFP

«Госдеп пошёл на достаточно нетривиальный шаг вынужденно, поскольку другой подходящей кандидатуры посла в Киев у американцев просто нет. Сейчас, после президентских выборов и перед парламентскими выборами, на Украине сложилась непростая и неопределённая ситуация, и тут нужен человек, который хорошо знает украинский истеблишмент и все украинские политические расклады. Учитывая, что и то и другое по большому счёту несильно изменилось за десять лет, можно утверждать, что Тейлор такими знаниями располагает», — сказал в беседе с RT украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

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«Он серьёзно работал с Партией регионов, много сделал для того, чтобы её «приручить» и поменять имидж Виктора Януковича в 2005—2006 годах, когда тот вернулся во власть в качестве премьер-министра», — напомнил Карасёв, который в годы правления Ющенко был советником главы секретариата украинского президента.

Тейлор не скрывал, что находил общий язык и поддерживал дружеские отношения со многими украинскими политиками. Так, по его словам, с Януковичем он регулярно играл в теннис. Однако, когда лидер Партии регионов стал президентом, Тейлор осторожно критиковал его.

«Когда я был послом США на Украине, у меня в офисе на стене висела карта Freedom House. И на протяжении всех трёх лет моего пребывания на должности посла Украина оставалась в зелёном цвете, то есть «свободной». Сегодня она уже в жёлтом цвете (то есть «частично свободная». — RT)», — сказал он в 2012 году в интервью украинской газете «День».

По мнению Карасёва, сейчас задача Тейлора — удержать Украину в орбите западного и прежде всего американского влияния, «на рельсах вступления в ЕС и в НАТО».

«В какой-то степени можно сказать, что нового главу американской дипмиссии назначали с целью найти подход к Владимиру Зеленскому и его команде неопытных, абсолютно новых людей в политике», — говорит Карасёв.

С ним согласен директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Преимуществом Тейлора является то, что у него нет негативного имиджа в украинском истеблишменте, как у некоторых других американских послов, например у Джона Хёрбста и Джеффри Пайетта. Они стремились жёстко принуждать украинские власти к каким-то действиям, в том числе против России», — сказал он в беседе с RT.

По словам директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, Тейлор не замечен в резких антироссийских акциях.

«Поэтому можно сказать, что история лично его взаимоотношений с Москвой начнётся с чистого листа», — отметил эксперт в комментарии RT.

При этом он подчеркнул, что в вопросах, касающихся Донбасса, роль главы дипмиссии США на Украине не будет определяющей.

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«Тут важна личность не посла, а специального представителя президента США по Украине. Им является Курт Волкер, который был назначен при Бараке Обаме и остался на своём посту при Трампе. Это, кстати, отнюдь не пошло на пользу делу урегулирования конфликта», — отметил Жарихин.

По его мнению, Тейлор не станет проявлять самостоятельность и «лезть в вопросы, касающиеся Донбасса», которые Трамп, очевидно, не отнёс к компетенции посольства США.

«Рекомендации и советы руководству Украины, которые могли бы сказаться на выполнении Минских соглашений, глава дипмиссии передать может. Но я уверен, что автором таких рекомендаций, если они, конечно, будут, окажется не Тейлор, а политическое руководство США», — говорит Жарихин.

Следует отметить, что по отношению к России позиция нового главы американской дипмиссии никогда не отличалась от линии официального Вашингтона. Присоединение Крыма он называл «аннексией», одобрял антироссийские санкции Запада и негативно высказывался о Владимире Путине.

Опасения украинской элиты

Для украинского истеблишмента назначение Тейлора стало доказательством того, что Дональд Трамп намерен использовать события в этой стране в интересах своей избирательной кампании. Напомним: действующий американский президент намерен победить на выборах главы государства в 2020 году и остаться в Белом доме на второй срок.

Владимир Зеленский

AFP

© Ludovic Marin

«Мэри Йованович была представителем демократов, поэтому её и уволили. Помощь окружению Дональда Трампа оказал генпрокурор Юрий Луценко, который прямо обвинил посольство США во вмешательстве во внутренние дела Украины. Если на Украине к этому отнеслись без особого энтузиазма, то в США это заявление привело к скандалу. Уильям Тейлор должен разобраться, насколько обвинения Луценко правдивы. Тейлор хорошо знаком с украинской элитой, и он без проблем сможет добыть нужные доказательства. Его назначение главой дипмиссии свидетельствует о том, что в США началась предвыборная гонка и Украина может оказаться в гуще событий», — пояснил источник RT из окружения украинского экс-президента Петра Порошенко.

В команде нового украинского лидера, в свою очередь, опасаются, что Тейлор прибыл в Киев в том числе для того, чтобы искать компромат на конкурента Трампа, бывшего представителя Барака Обамы в Киеве Джо Байдена.

«Владимир Зеленский не хочет играть на стороне ни одного из кандидатов в президенты США. Он прекрасно понимает, что в нашей стране можно найти компромат на Байдена, который хочет принимать участие в предвыборной гонке. Зеленский не желает помогать администрации Трампа, поскольку в случае его проигрыша на выборах как работать с новым президентом? Поэтому его отношения с Тейлором могут оказаться непростыми», — утверждает источник RT в окружении Зеленского.

При этом многие украинские политики не уверены, что, если дело дойдёт до конфликта украинского президента с Тейлором, победа останется за Зеленским.

«Политическая элита на Украине не меняется. Поэтому найти компромат на Зеленского и его окружение может оказаться значительно более лёгким делом, чем кажется. Представители всех политических партий захотят заручиться поддержкой США перед парламентскими выборам. Поэтому действия Зеленского будут рассматривать под микроскопом. В этом заинтересованы и в Вашингтоне. Представители США хотят понять, насколько сильным является влияние олигарха Игоря Коломойского на нового главу государства. И этот вопрос станет главным в неформальных переговорах Тейлора с украинскими политиками», — поделился с RT своими предположениями представитель партии «Народный фронт».