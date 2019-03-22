Горючий вопрос: почему Украина сокращает поставки топлива из России и Белоруссии

Украина сокращает импорт белорусского бензина, произведённого из российской нефти. По данным украинской «Консалтинговой группы А-95», в январе — феврале Киев произвёл больше бензина, чем закупил у зарубежных поставщиков. Однако аналитики отмечают: баланс изменился из-за падения спроса, вызванного подорожанием топлива в стране, и снижения поставок из-за границы. Кроме того, в структуре топливного импорта Украины выросла доля европейцев, что также привело к удорожанию горючего. Сейчас средняя стоимость литра бензина на Украине составляет около $1,15. Сокращение закупок белорусского бензина, произведённого из российской нефти, как полагают специалисты, продиктовано политическими причинами. Киев в ситуации с бензином рискует повторить «газовый сценарий», подчёркивают эксперты.

С начала этого года производство бензина на Украине превысило объёмы импортных поставок этого топлива, сообщает украинский профильный портал Enkorr со ссылкой на данные «Консалтинговой группы А-95».

В январе — феврале два НПЗ республики — Кременчугский и Шебелинский, расположенные в Полтавской и Харьковской областях соответственно, произвели 138 тыс. тонн бензина, тогда как объёмы зарубежных поставок за аналогичный период составили около 136 тыс. тонн. Однако, как отмечает издание, доминирование украинского бензина не связано с наращиванием объёмов производства: за последние месяцы произошло значительное снижение импортных поставок (на 11,4% по сравнению с январём — февралём 2018 года) и сокращение рынка. Причём в структуре импорта бензина заметно выросла доля Литвы и Польши — с 27% до 44%. В то же время поставки из Белоруссии, которая производит бензин в основном из российской нефти, снизились с 72% до 56%.

«Просто фантазии»

Эксперты отмечают, что Украина постепенно сокращает поставки бензина из Белоруссии главным образом из-за падения спроса, вызванного подорожанием топлива в стране.

При этом призывы снизить «зависимость» от российских и белорусских поставок топлива звучат на Украине регулярно.

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Так, в середине марта директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн отметил, что Кременчугский НПЗ способен полностью обеспечить потребности Украины в бензине и авиатопливе и на треть — в дизельном топливе за счёт наращивания поставок азербайджанской и ближневосточной сырой нефти.

Однако экс-советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин скептически оценил идею нарастить поставки азербайджанских и ближневосточных энергоносителей на Украину морским транспортом.

«Планы возить нефть через море — это сказки, так уже пробовали делать, но ничего не получилось. Это очень сложно, и если уж раньше не было сделано, то сейчас и подавно невозможно, это просто фантазии», — заявил эксперт в интервью RT.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Кокорева. Как пояснила эксперт в интервью RT, нефть может поставляться на Украину сейчас только через порт Одессы, другие порты нуждаются в восстановлении. Необходимы инвестиции и в железную дорогу, чтобы увеличить её пропускную способность.

«Экономическая ситуация на Украине сложная. Сомневаюсь, что в ближайшие пару лет у Киева найдётся достаточный объём средств для развития инфраструктуры. Ситуация похожа на положение в газовой отрасли — там тоже нужно было инвестировать в развитие заранее», — отметила эксперт в интервью RT.

«Нефти на Украине нет»

Пока украинские эксперты подсчитывают возможные затраты на снижение зависимости от российского и белорусского импорта, руководство «Укртатнафты» (предприятия, принадлежащего опальному украинскому олигарху Игорю Коломойскому, которое контролирует крупнейший НПЗ страны) пытается склонить Киев к резкому сокращению поставок из Белоруссии.

В ноябре прошлого года руководство компании обратилось к секретарю СНБО Украины с требованием начать антисубсидиарное расследование в отношении поставок бензина из соседней республики.

Шебелинское отделение Управления по переработке газового конденсата и нефти около посёлка Красный Донец Балаклейского района Харьковской области

© Сергей Козлов / РИА Новости

«Укртатнафта» делает упор на то, что Белоруссия наряду с Россией якобы пользуется доминирующим положением стран — импортёров топлива и, возможно, субсидирует поставки своих производителей на внешние рынки. С точки зрения специалистов предприятия Игоря Коломойского, это делает Украину весьма уязвимой.

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«Страна-агрессор реально рассматривает вопрос прекращения поставок энергоносителей на Украину — и в первую очередь нефтепродуктов — как наиболее действенную меру, целью которой будет создание коллапса в функционировании государственных органов и сбой по всем направлениям экономической деятельности», — цитируют украинские СМИ обращение «Укртатнафты».

Претензии к Минску со стороны украинских нефтяников основаны на том, что большая часть экспортируемого белорусскими НПЗ горючего производится из российской нефти, поставляемой на белорусский рынок по льготным ценам. Это не первое обращение «Укртатнафты»: ранее компания уже получила отказ в проведении подобного расследования. О том, какое решение может быть принято по новому обращению, пока неизвестно.

Как отмечают эксперты, руководство украинской компании преследует исключительно собственные интересы: если Киев даст ход инициативе «Укртатнафты», энергетической компании не придётся выдерживать конкуренцию с поставками дешёвого бензина из Белоруссии.

Однако, как пояснил директор киевского Института энергетических проблем Дмитрий Марунич, Украина не способна покрыть спрос на топливо за счёт разработки собственных запасов.

«Добыча нефти за последние годы на Украине только снижалась. У крупнейшей добывающей компании «Укрнафта» отобрали лицензии, потому что у неё была большая налоговая задолженность. Производство нефти слегка выросло в прошлом году, потому что часть лицензий вернули. Но по большому счёту нефти на Украине нет», — пояснил эксперт в интервью RT.

«Политический момент»

Между тем для внутренних потребителей ситуация сложилась безрадостная. Как подсчитало украинское консалтинговое агентство «Нефтерынок», республика занимает 59-е место из 61 в рейтинге стран по доступности бензина — хуже положение только в Индии и Пакистане. На фоне снижения реальных доходов населения бензин становится потребителям просто не по карману даже при сохранении текущего уровня цен, отмечают аналитики.

В среднем жителю Украины за один литр бензина нужно отдать 15,8% своего суточного дохода, в Пакистане этот показатель — 20%. Притом что средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС составила $1,14 за литр в IV квартале прошлого года, а в Пакистане — $0,69.

© Gleb Garanich / Reuters

Похожую статистику в интервью RT привёл представитель украинской сети заправок Wog.

«Потребление бензина на Украине снижается. Средняя стоимость топлива на рынке составляет $1,15 за литр. В среднем украинцы тратят на бензин около 16% от месячной зарплаты, что очень много, — пояснил собеседник RT. — Поэтому население либо устанавливает на автомобилях газобаллонное оборудование и приобретает сжиженный газ за $0,38 за литр, либо сокращает число поездок».

Так, киевлянин Артём Гусовский рассказал RT, что год назад вынужден был отказаться от поездок на автомобиле.

«Пользуюсь им в крайнем случае. Если ездить каждый день, то на топливо надо тратить 4—4,5 тыс. гривен в месяц ($140—160), тогда как я зарабатываю 12 тыс. гривен в месяц ($430). А как мне содержать семью при таких затратах?» — говорит Артём.

При этом в последние годы объёмы продаж пропан-бутана на украинских автозаправках неуклонно растут. По данным Государственной службы статистики Украины, за период с января по сентябрь прошлого года розничные продажи пропана и бутана выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 24,77%, в денежном выражении — до 14,085 млрд гривен (около $516 млн).

В то же время розничные продажи бензина остались практически на прежнем уровне (прирост составил символические 1,1%). При этом, по данным МВД, за прошлый год газобаллонное оборудование было установлено на 112 тыс. машин, что на 42% больше показателей 2017-го. Отмечается, что это только часть реальной статистики, так как многие граждане не спешат официально уведомлять государственные органы о переоборудовании.

При этом за прошлый год бензин для украинских потребителей ощутимо подорожал: по данным консалтинговой компании UPECO, годовой прирост в долларовом эквиваленте составил 20%.

Отчасти аналитики объясняют эту тенденцию ростом общемировых цен на энергоносители, но свою роль играют и сугубо украинские факторы.

«В том, что бензин становится не по карману многим украинцам, нет ничего странного. Собственных богатых запасов нефти у страны нет, поставки из России и Белоруссии под вопросом. Почему так происходит? Потому что украинские компании уже не могут завозить бензин из Белоруссии, как прежде. Это связано с политикой, с конфликтом, который неизбежно ведёт к разрыву экономических связей. Сейчас всё идёт к тому, что бензин будет в основном завозиться на Украину из европейских стран», — пояснил Соскин в интервью RT.

Кроме того, рост цен на топливо обусловлен и увеличением налоговых ставок для производителей бензина, пояснил источник RT в партии «Народный фронт».

«Доля налогов в стоимости бензина доходит до 40%. Властям нечем наполнять бюджет, а население, как всегда, платит дважды», — отметил депутат.

Если баланс на украинском топливном рынке будет и далее смещаться в сторону европейских поставок бензина, ситуация будет ухудшаться, считает Олег Соскин. По его словам, очевидно, что европейские поставки бензина обходятся Украине дороже, чем белорусские.

«Если брать, например, бензин А-95, то цена на него на Украине уже практически сравнялась с польской. Разница с венгерскими и словацкими ценами не превышает 10—15%. А рост цен на бензин означает одновременный рост инфляции, так как доля бензина в цене конечной продукции составляет порой 15%. Однозначно в этом случае можно говорить о повторении газового сценария, когда Киев отказался от покупки газа в России, перейдя на европейский реверс», — считает эксперт.

Эту точку зрения разделяет и Анна Кокорева. По её словам, ввоз бензина из Литвы и Польши весьма дорог, так как эти страны сами закупают сырьё для производства топлива, а их перерабатывающие мощности весьма ограниченны.