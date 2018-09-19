На Украине назвали размер денежных потерь от теневого рынка топлива

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Глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан рассказал, сколько страна потеряла денег из-за теневого рынка топлива.
На Украине назвали размер денежных потерь от теневого рынка топлива
  • РИА Новости

По его словам, Украина лишилась 25 млрд гривен налогов, которые можно было бы направить на решение важных проблем, сообщает УНИАН.

«Государственный бюджет недополучил в этом году около 25 млрд гривен от теневого бензина. Я более чем уверен, что было бы легче и финансировать разные программы, и Минфину легче было бы распределять свои статьи, и социальная сфера могла бы быть намного успешнее (если бы эти деньги были получены. — RT)», — сказал он.

По его словам, данная сумма была выведена членами Счётной палаты по специальной формуле.

Ранее Департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли Украины подготовил отчёт, в котором говорится, что в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики страны составил 33% от официального ВВП.

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