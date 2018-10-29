Ставка на дипломатов: второй тур президентских выборов в Грузии пройдёт до 2 декабря

Второй тур президентских выборов в Грузии должен состояться до 2 декабря. Об этом заявила глава Центризбиркома страны Тамара Жвания. Борьбу за главный государственный пост продолжат независимый кандидат Саломе Зурабишвили и представитель оппозиционной партии «Сила в единстве» Григол Вашадзе. Оба опытные дипломаты, в разные годы возглавлявшие грузинский МИД. Однако эксперты предполагали, что Зурабишвили окажется вне конкуренции и имя нового президента станет известно уже сегодня. Почему голоса избирателей разделились и что можно ожидать от новой политической дуэли — в материале RT.

Второй тур президентских выборов будет проведён до 2 декабря. Об этом сообщила глава Центризбиркома Грузии Тамара Жвания.

«Необходимо пройти ряд процедур. Крайняя дата проведения второго тура выборов — 2 декабря», — заявила она.

При этом Жвания отметила, что первый тур голосования прошёл в спокойной обстановке.

О том, что выборы в Грузии были проведены на хорошем уровне, заявил и глава делегации ПАСЕ Андрей Гунько.

«Выборы были хорошо организованными, у избирателей была возможность сделать выбор в спокойной среде… Мы продолжим работу в будущем и будем наблюдать за вторым туром выборов», — цитирует Гунько РИА Новости.

Напомним, в воскресенье за президентское кресло в Грузии боролись 25 кандидатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили и кандидат от объединённой партии оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе. После обработки 100% бюллетеней Зурабишвили набирает 38,64% голосов, а Вашадзе — 37,74%.

Второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов первого тура не набирает более 50% голосов.

«Полная неожиданность»

Между тем второй этап президентских выборов не был ожидаем, отметил в беседе с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Эксперт считает, что у Саломе Зурабишвили шансов на победу изначально было больше.

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«Предполагалось, что у представителя «Грузинской мечты» (Зурабишвили. — RT) было больше шансов. Нужно понимать, что на самом деле борьба идёт с президентской оппозицией, которая после парламентской реформы в Грузии является малозначительной», — рассказал Абзалов.

По словам Абзалова, противостояние двух кандидатов — Саломе Зурабишвили и Григола Вашадзе — это противостояние тех политических игроков, которые за ними стоят, то есть Иванишвили и Саакашвили.

«На этом фоне второй тур и победа на выборах могла серьёзно укрепить его (Саакашвили. — RT) позицию. Он пытается прощупать почву для своего возвращения. С этой точки зрения второй тур очень интересен. Против Иванишвили работает усталость и отсутствие фундаментальных экономических подвижек, а против Саакашвили — коррупционная составляющая, скандалы, связанные с предыдущим руководством, и активная ставка на украинское направление», — добавил он.

«Полномочия урезаны»

Между тем по данным Центризбиркома страны, итоговая явка избирателей на президентских выборах составила 46,74%. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин объясняет это тем, что в настоящее время полномочия президента страны значительно уменьшены.

Reuters

«Явка не очень значительная, но надо учитывать, что полномочия президента резко урезаны, поэтому население перестало придавать такое огромное значение тому, кого изберут. Нормальная явка для парламентской республики», — отметил он.

Позиция президента не представляет большого интереса для граждан, согласился с Жарихиным Дмитрий Абзалов.

«Во многом низкая явка объясняется тем, что позиция не очень интересная. Интерес к выборам начал нарастать только в последние недели. Оба кандидаты находятся близко друг к другу, поэтому во втором туре будет важна мобилизация избирателей», — рассказал эксперт.

Отметим, что с 2013 года Грузия формально является парламентской республикой, где центр власти сосредоточен в правительстве. Оно формируется на основании выборов в Законодательное собрание. При этом президент остаётся верховным главнокомандующим и представляет страну на международной арене.

Курс в отношениях с Россией

По мнению политологов, после выборов внешнеполитический курс Грузии не претерпит каких-либо изменений. Это объясняется тем, что у президента довольно ограниченный круг полномочий, отметил журналист и политолог Игорь Гвритишвили.

«Внешнеполитический курс Грузии не изменится, поскольку президент имеет полномочия больше представительские. Всё решает парламент и премьер-министр. Но президент может накладывать на эти решения вето», — рассказал Гвритишвили в беседе с RT.

При этом журналист не исключил, что и кандидат от партии «Сила в единстве» Вашадзе будет проводить «сдержанную политику» по отношению к России, и независимый кандидат Саломе Зурабишвили будет следовать вектору умеренной политики в контактах с Кремлём.

«Вашадзе — воспитанник российской элиты, работал в МИД. И только потом по призыву Саакашвили вернулся в Грузию и стал министром иностранных дел. Ещё тогда он пытался проводить сдержанную политику по отношению к России. Зурабишвили — опытный дипломат, была послом Франции в Грузии, а её дипломатический опыт даёт основания полагать, что она тоже будет сдержанной и умеренной в развитии связей с Россией», — добавил он.