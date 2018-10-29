Ставка на дипломатов: второй тур президентских выборов в Грузии пройдёт до 2 декабря

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Нурия Зиганшина, Анастасия Румянцева, Полина Полетаева
Второй тур президентских выборов в Грузии должен состояться до 2 декабря. Об этом заявила глава Центризбиркома страны Тамара Жвания. Борьбу за главный государственный пост продолжат независимый кандидат Саломе Зурабишвили и представитель оппозиционной партии «Сила в единстве» Григол Вашадзе. Оба опытные дипломаты, в разные годы возглавлявшие грузинский МИД. Однако эксперты предполагали, что Зурабишвили окажется вне конкуренции и имя нового президента станет известно уже сегодня. Почему голоса избирателей разделились и что можно ожидать от новой политической дуэли — в материале RT.
Ставка на дипломатов: второй тур президентских выборов в Грузии пройдёт до 2 декабря
  • Reuters

Второй тур президентских выборов будет проведён до 2 декабря. Об этом сообщила глава Центризбиркома Грузии Тамара Жвания.

«Необходимо пройти ряд процедур. Крайняя дата проведения второго тура выборов — 2 декабря», — заявила она. 

При этом Жвания отметила, что первый тур голосования прошёл в спокойной обстановке.

О том, что выборы в Грузии были проведены на хорошем уровне, заявил и глава делегации ПАСЕ Андрей Гунько. 

«Выборы были хорошо организованными, у избирателей была возможность сделать выбор в спокойной среде… Мы продолжим работу в будущем и будем наблюдать за вторым туром выборов», — цитирует Гунько РИА Новости. 

Напомним, в воскресенье за президентское кресло в Грузии боролись 25 кандидатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили и кандидат от объединённой партии оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе. После обработки 100% бюллетеней Зурабишвили набирает 38,64% голосов, а Вашадзе — 37,74%.

Второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов первого тура не набирает более 50% голосов.

«Полная неожиданность»

Между тем второй этап президентских выборов не был ожидаем, отметил в беседе с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Эксперт считает, что у Саломе Зурабишвили шансов на победу изначально было больше.

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«Предполагалось, что у представителя «Грузинской мечты» (Зурабишвили. — RT) было больше шансов. Нужно понимать, что на самом деле борьба идёт с президентской оппозицией, которая после парламентской реформы в Грузии является малозначительной», — рассказал Абзалов.

По словам Абзалова, противостояние двух кандидатов — Саломе Зурабишвили и Григола Вашадзе — это противостояние тех политических игроков, которые за ними стоят, то есть Иванишвили и Саакашвили.

«На этом фоне второй тур и победа на выборах могла серьёзно укрепить его (Саакашвили. — RT) позицию. Он пытается прощупать почву для своего возвращения. С этой точки зрения второй тур очень интересен. Против Иванишвили работает усталость и отсутствие фундаментальных экономических подвижек, а против Саакашвили — коррупционная составляющая, скандалы, связанные с предыдущим руководством, и активная ставка на украинское направление», — добавил он.

«Полномочия урезаны»

Между тем по данным Центризбиркома страны, итоговая явка избирателей на президентских выборах составила 46,74%. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин объясняет это тем, что в настоящее время полномочия президента страны значительно уменьшены.  

  • Reuters

«Явка не очень значительная, но надо учитывать, что полномочия президента резко урезаны, поэтому население перестало придавать такое огромное значение тому, кого изберут. Нормальная явка для парламентской республики», — отметил он.

Позиция президента не представляет большого интереса для граждан, согласился с Жарихиным Дмитрий Абзалов.

«Во многом низкая явка объясняется тем, что позиция не очень интересная. Интерес к выборам начал нарастать только в последние недели. Оба кандидаты находятся близко друг к другу, поэтому во втором туре будет важна мобилизация избирателей», — рассказал эксперт.

Отметим, что с 2013 года Грузия формально является парламентской республикой, где центр власти сосредоточен в правительстве. Оно формируется на основании выборов в Законодательное собрание. При этом президент остаётся верховным главнокомандующим и представляет страну на международной арене.

Курс в отношениях с Россией

По мнению политологов, после выборов внешнеполитический курс Грузии не претерпит каких-либо изменений. Это объясняется тем, что у президента довольно ограниченный круг полномочий, отметил журналист и политолог Игорь Гвритишвили.

«Внешнеполитический курс Грузии не изменится, поскольку президент имеет полномочия больше представительские. Всё решает парламент и премьер-министр. Но президент может накладывать на эти решения вето», — рассказал Гвритишвили в беседе с RT.

При этом журналист не исключил, что и кандидат от партии «Сила в единстве» Вашадзе будет проводить «сдержанную политику» по отношению к России, и независимый кандидат Саломе Зурабишвили будет следовать вектору умеренной политики в контактах с Кремлём. 

«Вашадзе — воспитанник российской элиты, работал в МИД. И только потом по призыву Саакашвили вернулся в Грузию и стал министром иностранных дел. Ещё тогда он пытался проводить сдержанную политику по отношению к России. Зурабишвили — опытный дипломат, была послом Франции в Грузии, а её дипломатический опыт даёт основания полагать, что она тоже будет сдержанной и умеренной в развитии связей с Россией», — добавил он.

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