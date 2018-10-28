«Легитимность от народа»: чего ждать от последних в истории Грузии прямых выборов президента

В воскресенье, 28 октября, граждане Грузии в последний раз на всеобщем голосовании изберут президента страны. На пост главы государства претендуют 25 человек, но, как отмечают политологи, на серьёзную поддержку избирателей могут рассчитывать лишь трое — Саломе Зурабишвили, Давид Бакрадзе и Григор Вашадзе. Эксперты отмечают, что предсказать итоги голосования практически невозможно, а проведённые соцопросы дают противоречащие друг другу результаты. По мнению политологов, курс Грузии на евроинтеграцию после выборов вряд ли претерпит изменения, однако отношения с Россией могут получить новый импульс.

В воскресенье, 28 октября, в Грузии пройдут выборы президента. Это голосование станет последней возможностью для граждан страны самостоятельно избрать главу государства. Согласно изменениям, внесённым в Конституцию Грузии в прошлом году, с 2024 года президента будут выбирать парламент, представители регионов и муниципалитетов страны.

«Хороший пиар»

Хотя с 2013 года Грузия формально — парламентская республика и центром власти является правительство, формируемое на основании выборов в законодательное собрание, президент остаётся верховным главнокомандующим, представляет страну на международной арене и, как отмечают эксперты, может выступать арбитром в кризисных ситуациях.

«Конечно, Грузия сейчас — парламентская республика и у премьера больше полномочий, чем у президента, но всё-таки новый глава государства будет избран народом, что придаст ему большую легитимность, — отметил в интервью RT грузинский политолог и общественный деятель, председатель «Общества Ираклия II» Арчил Чкоидзе. — Если внутри страны возникнут серьёзные проблемы, то президент может стать первым лицом, потому что у него будет легитимация от народа».

Однако некоторые эксперты придерживаются иного мнения, отмечая, что в текущей ситуации президент Грузии обладает минимальными полномочиями.

«Называть сегодня президентские выборы решающим политическим событием для Грузии не приходится. Это не вопрос большой политики, так как избирается человек с минимальными полномочиями, очень ограниченным кругом обязанностей, и кто бы ни победил, курс Тбилиси останется неизменным. По этой же причине на выборы выдвинулось так много кандидатов: пост сам по себе почти ничего не значит, но участие в выборах — хороший пиар», — отметил в беседе с RT cотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков.

Основные претенденты

Уже точно известно, кто из популярных грузинских политиков не займёт пост президента. Так, от участия в выборах отказался действующий президент Георгий Маргвелашвили, представляющий правящую партию «Грузинская мечта». Также из президентской гонки вышла Нино Бурджанадзе — экс-спикер парламента и бывшая исполняющая обязанности президента страны. Лидер партии «Демократическое движение» назвала президентские выборы фарсом и заявила, что сосредоточится на подготовке к парламентским выборам, назначенным на 2020 год.

Среди 25 зарегистрированных претендентов, как отмечают политологи, наибольшие шансы занять президентское кресло у троих: Саломе Зурабишвили, Давида Бакрадзе и Григора Вашадзе.

Кандидат в президенты Грузии Григор Вашадзе

AFP

© Vano Shlamov

Вашадзе выдвинут партией «Единое национальное движение», основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Его поддержали также ряд мелких оппозиционных партий, объединившихся в коалицию «Сила в Единстве». Бывший министр иностранных дел Грузии при Саакашвили, демонстративно отказавшийся от российского гражданства в 2012-м, помимо всего прочего призывает вернуть беглого президента на родину и дать ему возможность спокойно жить в стране.

Сейчас выдачи Саакашвили добиваются грузинские правоохранители. В январе и июне текущего года Тбилисский городской суд приговорил его к трём и шести годам лишения свободы за превышение служебных полномочий и организацию нападения на экс-депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. Президент Грузии имеет право помиловать осуждённого, но у прокуратуры ещё много вопросов к Саакашвили. Так, его обвиняют в организации убийства оппозиционного предпринимателя Бадри Патаркацишвили в феврале 2008 года.

Давид Бакрадзе выдвинут партией «Европейская Грузия — движение за свободу», которая в прошлом году откололась от «Единого национального движения». Однако, несмотря на прошлые распри, он уже договорился с Вашадзе, что в случае выхода одного из них во второй тур оставшийся за бортом предвыборной гонки кандидат поддержит прежнего однопартийца.

Бакрадзе — также в прошлом министр иностранных дел при Саакашвили. Кроме того, в 2008—2012 годах он занимал пост спикера парламента. Кандидатов объединяет негативное отношение к России и позитивное восприятие интеграции в НАТО и ЕС, хотя Вашадзе больше расположен к Североатлантическому альянсу, чем к Евросоюзу.

Кандидат в президенты Грузии Давид Бакрадзе

Reuters

Третий претендент на кресло президента, что интересно, тоже занимала пост министра иностранных дел при Саакашвили. Это Саломе Зурабишвили, которая идёт на выборы как независимый кандидат, однако пользуется поддержкой правящей партии «Грузинская мечта».

Зурабишвили родилась в Париже и до того, как в 2005 году встать у руля грузинской внешней политики, занимала пост посла Франции в Грузии. Она заявляла, что считает главным партнёром Грузии США, но выступает и за нормализацию отношений с Россией.

«Ни один из остальных кандидатов не наберёт больше нескольких процентов», — отмечает Арчил Чкоидзе.

Шансы на победу

Что касается опросов общественного мнения, то, исходя из их данных, складывается совершенно противоречивая картина: разные социологи прогнозируют победу разным кандидатам. Как отмечают политологи, это может быть связано с ангажированностью компаний, проводящих опросы.

Так, согласно опросу американской компании Edison Research, проведённому по заказу оппозиционной телекомпании «Рустави-2», открыто призывающей голосовать за кандидата от партии Саакашвили, наибольшей народной поддержкой пользуется Григор Вашадзе (22%). Второе место в рейтинге — у Давида Бакрадзе (18%). Саломе Зурабишвили занимает якобы 3-е место с 15% голосов.

В то же время партия Давида Бакрадзе утверждает, что, по её данным, наибольшей поддержкой пользуется именно её кандидат, набравший, по предварительным опросам, 13,2% голосов. В свою очередь, компания «Психопроект» провела исследование по заказу «Грузинской мечты» и выяснила, что уже в первом туре с 53% голосов должна победить Саломе Зурабишвили.

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили

Reuters

По мнению Владимира Новикова, в конечном итоге не имеет особого значения, кто станет президентом. Аналитик отмечает, что основные властные рычаги останутся в руках бизнесмена Бидзины Иванишвили, основателя «Грузинской мечты».

«По большому счёту, представительской фигурой был и Георгий Маргвелашвили, и новый президент станет ещё более декоративным персонажем. В какой-то степени Иванишвили может быть даже выгодно, если победу одержит представитель оппозиции, потому что это позволит говорить о демократии в Грузии», — подчёркивает эксперт.

В свою очередь, Чкоидзе отмечает, что, скорее всего, весь государственный аппарат будет работать на поддержку Саломе Зурабишвили. В её пользу играет и то, что два её главных противника — выходцы из партии непопулярного Михаила Саакашвили.

«Я думаю, что президентом Грузии станет всё-таки Саломе Зурабишвили. Может, не в первом туре, но во втором у неё шансы выше, чем у других кандидатов, — считает Чкоидзе. — Её поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», а против неё выступает партия Саакашвили «Национальное движение» и человек Саакашвили — Григор Вашадзе. У Вашадзе и «Национального движения» нет серьёзного рейтинга в Грузии. Люди помнят этот террор Саакашвили против бизнеса, политических партий, его противников».

Фамилия экс-президента в очередной раз оказалась на слуху перед выборами, когда в конце октября на одном из украинских сайтов была опубликована аудиозапись, на которой Саакашвили и его дядя — бывший советский дипломат Темур Аласания обсуждали возможность покушения на Бидзину Иванишвили.

«Некоторые изменения»

По мнению экспертов, серьёзным образом внешнеполитический курс Грузии после грядущих выборов вряд ли изменится. Ни один из кандидатов в президенты Грузии не выступает против вступления страны в НАТО и ЕС — стратегических решений, принятых ещё в годы президентства Саакашвили.

«Если бы такие претенденты и были, у них не было бы ни финансовой, ни медийной поддержки, — отмечает Арчил Чкоидзе. — Запад, США и ЕС вкладывают в неправительственный сектор, в СМИ огромные суммы. Сейчас в Грузии действует 2 тыс. неправительственных организаций, которые продвигают эту линию. Если кто-то, выступающий против ЕС и НАТО, появится, то такого политика или сразу раздавят, или дискредитируют».

С другой стороны, сами страны Запада будут стараться не замечать особенностей грузинской политической системы, считает Новиков. По итогам состоявшегося накануне визита в Грузию помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон оценил свои переговоры с грузинскими лидерами как «превосходные», назвал её «страной самых высоких стратегических интересов» для США и выразил надежду, что президентские выборы пройдут справедливо, «в полностью открытой и прозрачной среде».

«Скорее всего, на Западе понимают, с какого рода демократией имеют дело, но из прагматичных соображений просто закрывают на это глаза, — утверждает Новиков. — С другой стороны, если суммировать все постсоветские политические режимы, да и собственно грузинский опыт, то господин Иванишвили — не самое худшее, что могло случиться с Грузией. Грузия попробовала всё: политиков с мировым именем, сумасшедших, а теперь она нашла олигарха».

В свою очередь, Чкоидзе считает, что в отношениях Грузии и России в случае победы на президентских выборах Саломе Зурабишвили «возможны некоторые изменения». По его словам, ранее, когда президентом был член правящей партии Георгий Маргвелашвили, любые попытки «начать прямой диалог с Россией, в том числе по Абхазии и Южной Осетии», наталкивались на сопротивление «людей Саакашвили», прозападных медиа и неправительственных организаций. Теперь Бидзина Иванишвили может переложить ответственность за эти инициативы на плечи формально независимого президента.

«Те вопросы, по которым «Грузинская мечта» и сам Иванишвили хотели бы начать диалог, но не могли это делать с президентом — членом правящей партии, возможно, теперь будет курировать Зурабишвили, — отмечает Чкоидзе. — Если что, «Грузинская мечта» всегда может сказать, что это не её инициатива, а президента, избранного народом».