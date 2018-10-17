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В Грузии заявили о причастности Саакашвили к смерти Патаркацишвили

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Генеральная прокуратура Грузии заявила, что экс-президент страны Михаил Саакашвили санкционировал убийство оппозиционного предпринимателя Бадри Патаркацишвили, который скончался в Лондоне в феврале 2008 года.
В Грузии заявили о причастности Саакашвили к смерти Патаркацишвили
  • РИА Новости

В заявлении ведомства говорится, что при обысках у одного из подозреваемых была обнаружена аудиозапись с разговорами о подготовке убийства Патаркацишвили. Так, подозреваемый Г.Д. пытался вовлечь в заговор охранника предпринимателя.

«Во время разговора Г.Д. подтвердил, что подготовка убийства санкционирована тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили, поскольку Бадри Патаркацишвили является его политическим противником и врагом правительства», — сообщает прокуратура.

При этом на аудиозаписи есть разговоры о способах убийства бизнесмена, в том числе о применении вещества, которое могло бы вызвать эффект естественной смерти.

Как сообщает РИА Новости, Патаркацишвили выставил свою кандидатуру на президентских выборах в Грузии от оппозиции. 12 февраля 2008 года он скончался на своей вилле рядом с Лондоном. По версии врачей, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

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