В Грузии заявили о причастности Саакашвили к смерти Патаркацишвили
- РИА Новости
В заявлении ведомства говорится, что при обысках у одного из подозреваемых была обнаружена аудиозапись с разговорами о подготовке убийства Патаркацишвили. Так, подозреваемый Г.Д. пытался вовлечь в заговор охранника предпринимателя.
«Во время разговора Г.Д. подтвердил, что подготовка убийства санкционирована тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили, поскольку Бадри Патаркацишвили является его политическим противником и врагом правительства», — сообщает прокуратура.
При этом на аудиозаписи есть разговоры о способах убийства бизнесмена, в том числе о применении вещества, которое могло бы вызвать эффект естественной смерти.
Как сообщает РИА Новости, Патаркацишвили выставил свою кандидатуру на президентских выборах в Грузии от оппозиции. 12 февраля 2008 года он скончался на своей вилле рядом с Лондоном. По версии врачей, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.