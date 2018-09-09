«Речи о теракте или покушении не идёт»: что известно о ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

В результате ДТП в Гудаутском районе Абхазии погиб глава правительства республики Геннадий Гагулия. По данным местного МВД, пострадали также охранник и водитель премьер-министра. Машина в составе правительственного кортежа, в которой ехал Гагулия, столкнулась с автомобилем, выехавшим на полосу встречного движения. Виновник аварии, 22-летний житель села Абхазии, в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Он задержан. Власти республики не рассматривают произошедшее как теракт или покушение на жизнь главы правительства.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП на территории республики. Авария произошла в Гудаутском районе 8 сентября.

«Авария произошла после поста Мюссера. По предварительным данным, Геннадий Леонидович (Гагулия. — RT) на пути в больницу был ещё жив. Больше никто не пострадал», — передаёт РИА Новости слова пресс-секретаря абхазского правительства Дианы Зантарии.

Как уточняется на сайте кабмина республики, ДТП с участием правительственного кортежа произошло на отрезке дороги Псоу — Сухум около 23:00. Премьер-министр в составе официальной делегации, возглавляемой президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, возвращался из Сирии.

По данным заместителя главы МВД Абхазии Казбека Кишмахова, машина, в которой находился Гагулия, столкнулась с автомобилем, выехавшим на полосу встречного движения.

«В машину премьера врезался автомобиль, выехавший на полосу встречного движения. За рулём был молодой житель Абхазии. Обстоятельства выясняются», — передаёт ТАСС со ссылкой на слова замглавы МВД республики.

По данным помощника генпрокурора республики по связям с общественностью Даура Амичбы, за рулём был житель села Звандрипш Хаджарат Тарсман 1996 года рождения. По данным правоохранительных органов, виновник аварии находился под действием наркотических веществ.

«По результатам освидетельствования установлено, что водитель был в состоянии наркотического опьянения», — сообщил Амичба.

«Это был несчастный случай»

В результате аварии также были госпитализированы охранник и водитель премьер-министра. Позднее, 9 сентября, пресс-секретарь Минздрава республики Рустам Зантария сообщил о том, что мужчин выписали из больницы.

«Водителя и охранника премьер-министра выписали из больницы домой. Их жизнь вне опасности. У них ссадины, ушибы и сотрясение мозга», — сказал Зантария.

Прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту ДТП. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлёкшее смерть человека». В настоящее время водитель автомобиля, въехавшего в машину премьер-министра, задержан.

«Прокуратура возбудила уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия... Дело возбуждено по статье 263 Уголовного кодекса Абхазии («Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлёкшее смерть человека»). Водитель автомобиля задержан», — сообщил помощник генпрокурора Даур Амичба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, находившийся в одном кортеже с Гагулией, выразил соболезнования в связи с гибелью премьер-министра.

«Выражаю соболезнования семье и близким, я сейчас нахожусь с ними рядом», — передаёт ТАСС слова лидера республики. По словам Хаджимбы, прощание с Гагулией может состояться 10 сентября.

Власти республики не расценивают случившееся как теракт или попытку покушения на жизнь премьер-министра.

«Это был несчастный случай. Премьер-министр погиб в ДТП. Речи о теракте или покушении не идёт», — сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря Авидзбы.

Накануне гибели глава правительства Геннадий Гагулия в составе официальной делегации во главе с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой посетил Сирию. В Дамаске с лидером Сирии Башаром Асадом был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.





Президент ТПП и глава правительства

Геннадий Гагулия родился в 1948 году в городе Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР. В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института.

В 1977—1986 годах работал замдиректора комбината общественного питания на озере Рица, а в 1991-м был назначен главой Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992 году стал заместителем председателя Совета министров Абхазии и находился на этой должности до 1995 года.

В 2002 году возглавил Торгово-промышленную палату (ТПП) Абхазии. Годом позже стал руководителем администрации президента Абхазии. С 2005 года вновь возглавлял ТПП Абхазии.

В конце апреля 2018 года был переназначен премьер-министром Абхазии.

В 2017 году Геннадий Гагулия был награждён высшим орденом Абхазии «Честь и слава» II степени.