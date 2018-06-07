Подготовка к обострению: почему Украина намерена отменить ограничения на импорт вооружений

Киев планирует снять все ограничения на закупку оружия за рубежом. После либерализации законодательства в этой сфере право импортировать вооружения получат как госструктуры, так и частные предприятия. По оценке политологов, такие меры могут быть подготовкой к предстоящей эскалации конфликта на востоке страны. Кроме того, Украине необходимо отдавать долги западным партнёрам. Один из способов расплатиться — закупка военной продукции. В Госдуме намерения украинских властей назвали «разжиганием истерии».

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) намерен в ближайшее время снять в стране все ограничения на импорт военной техники и вооружений.

«Хочу анонсировать, что СНБО готовит решение о либерализации внешнеэкономической деятельности, и мы планируем принимать это решение в ближайшее время. Оно предусматривает разрешение на прямой экспорт всех производителей военной техники и оружия», — заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на заседании национального экспертного форума «Формула безопасности Украины. Продолжение», который транслировался МВД Украины.

Он также пояснил, что закупки будут проводить напрямую не только госстурктуры, но и представители частного сектора.

«Мы позволим импорт оружия и военной техники для частных структур, которые являются дилерами, поставщиками этого военного оружия, и мы снимаем все ограничения относительно прямых контрактов для наших силовых структур, что касается закупки оружия за рубежом», — сообщил секретарь СНБО.

Он отметил, что эти изменения позволят «значительно укрепить обороноспособность» Украины — ведь в настоящее время более 50% государственного оборонного заказа выполняют частные компании. По словам Турчинова, в дальнейшем их доля в обеспечении военных нужд государства будет только увеличиваться.

Приватизация оборонной сферы

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен обратиться в Верховную раду с просьбой разрешить приватизацию оборонных предприятий страны.

«Что касается оборонно-промышленного комплекса, мы готовы и инициируем перед нашим парламентом законодательную инициативу по снятию ограничений по инвестициям и приватизации наших оборонных государственных предприятий», — пояснил Турчинов.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов

РИА Новости

В сторону конфликта

В Госдуме назвали подобное поведение «разжиганием истерии». Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков пояснил, что украинское правительство пытается также послать сигнал Западу.

«Вместо того чтобы оставить в покое людей, сделавших самостоятельный выбор, они (Киев. — RT) разжигают истерию, нагнетают обстановку. Всё это для того, чтобы оправдать возможную попытку вооружённого вмешательства в Донецкую и Луганскую народные республики. Учитывая, что советское вооружение, оставшееся на территории Украины, устаревает, Киев сигнализирует на Запад, что готов принимать вооружение и получать спонсорскую поддержку от своих западных контрагентов», — рассказал депутат в беседе с RT.

Очевидно, что украинские власти готовятся активизировать свои действия на востоке страны, поэтому звучат подобные заявления, считает политолог Иван Мезюхо.

«Данное заявление господина Турчинова можно интерпретировать как готовность Киева и дальше обострять ситуацию на линии соприкосновения. Мы видим, что в последние недели Украина всячески провоцирует республики Донбасса, нарушает Минские соглашения, то и дело не выполняет обязательства, которые были заключены и в рамках контактной группы. Безусловно, политический режим на Украине заинтересован в кратковременном обострении ситуации в Донбассе», — подчеркнул эксперт.

По мнению Мезюхо, глава украинского государства просто не может предъявить обществу достижения во внутренней социально-экономической политике, поэтому пытается переключить внимание граждан с данных вопросов на внешнеполитическую тематику. Ради этого он готов даже к нагнетанию обстановки в Донбассе.

Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

© Hannibal Hanschke

«Президент Украины проявляет себя как политик войны, а не как голубь мира и, безусловно, под дальнейшее обострение ситуации на Донбассе Украина готовит нормативно-правовую базу», — заключил политолог.

«Возвращение долгов»

Политолог и экономист Александр Дудчак считает, что, несмотря на устаревание вооружения, Киеву достаточно уже имеющихся средств — более того, какие-то виды вооружения даже модернизируются и производятся, например бронетехника и авиация. Но при этом из бюджета будут выделяться деньги на закупку иностранного оружия.

«Нынешняя власть делает это не в интересах народа, а в интересах тех сил и тех спонсоров, кто поставил конкретных персонажей на места в системе украинской власти. Закупка вооружений за рубежом — это одна из форм возвращения долгов», — подчеркнул эксперт.

По его оценке, скорее всего, это приведёт к тому, что Украина станет местом сбыта старого вооружения для других стран, которые, в свою очередь, готовятся закупить новейшее оборудование у американцев или старших партнёров по НАТО.

Напомним, что в прошлом году американская администрация одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов. В конце апреля официальный представитель Госдепа сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину. При этом Вашингтон подчеркнул, что Киев не может применять комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.

В самопровозглашённых ДНР и ЛНР заявили, что американские поставки приведут к обострению ситуации в регионе. Об этом неоднократно предупреждала и Россия.