В Пентагоне планируют ускорить поставки оружия Украине

Пентагон ведёт поиск посредника, который на постоянной основе будет быстро осуществлять прямые поставки оружия Украине. Об этом сообщила замминистра обороны США по приобретению, технологиям и тылу Элен Лорд.

«Мы уделяем особое внимание Украине. В течение последней недели я общалась с чиновниками, пытаясь найти лицо, которое сможет работать с ней напрямую», — цитирует Лорд Defense One.

По её словам, Пентагон уже использует специальных посредников для ускорения процесса поставок оружия таким странам, как Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония и Румыния.

Лорд отметила, что это позволит Минобороны США существенно сократить время на поставку вооружений союзникам.

Ранее Национальная гвардия Украины получила 500 гранатомётов американского производства.