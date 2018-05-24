В Пентагоне планируют ускорить поставки оружия Украине
- Здание Пентагона
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«Мы уделяем особое внимание Украине. В течение последней недели я общалась с чиновниками, пытаясь найти лицо, которое сможет работать с ней напрямую», — цитирует Лорд Defense One.
По её словам, Пентагон уже использует специальных посредников для ускорения процесса поставок оружия таким странам, как Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония и Румыния.
Лорд отметила, что это позволит Минобороны США существенно сократить время на поставку вооружений союзникам.
Ранее Национальная гвардия Украины получила 500 гранатомётов американского производства.