«Надо на кого-то свалить»: в России ответили на заявления Украины о потере контроля над граничащими с Крымом районами

В России назвали заявления Киева о потере управления в ряде районов, граничащих с Крымом, попыткой украинских властей найти виноватых в своих проблемах. Ранее «постоянный представитель президента Украины на полуострове» Борис Бабин сообщил, что, например, в Геническом районе Херсонской области появились преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции. Он также выразил мнение, что Москва может воспользоваться этой ситуацией, чтобы взять эти территории под свой контроль. В ответ на это в Крыму заявили, что Украине нужно навести порядок в своей стране, а не «перекладывать ответственность». При этом в Госдуме отметили, что Киев пытается выдать за «гибридную войну» недовольство украинцев своей политикой.

В граничащих с Крымом украинских районах наблюдается «потеря признаков государственного управления». Об этом заявил «постоянный представитель президента Украины на полуострове» Борис Бабин. По его словам, некие преступные группировки пытаются подрывать ситуацию, проводя антиукраинские акции.

«Появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги. Сейчас там имеет место раскачивание ситуации», — рассказал он изданию «Обозреватель».

В связи с этим Бабин назвал обстановку в этих регионах «небезопасной», отметив, что «украинский народ должен знать» про это.

«Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду», — добавил Бабин.

Помимо этого он выразил мнение, что Россия якобы может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к «каким-то силовым или гибридным» действиям, чтобы взять эти территории под свой контроль.

Оправдать свои ошибки

В России заявления Бабина расценили как попытку переложить проблемы Киева на Москву. Как пояснил RT заместитель председателя правительства Крыма Дмитрий Полонский, если на приграничных территориях и действуют некие подрывные группировки, то главной среди них является «Меджлис крымско-татарского народа»*.

«Единственная бандитская группировка, которая орудует на территории юга Украины, на границе с Крымом — это «Меджлис крымско-татарского народа». Он терроризирует юг Украины уже на протяжении практически четырёх лет. Украине надо обратить внимание на наведение порядка на своей территории, а не пытаться перекладывать ответственность за свои неудачи на плечи другого государства. Это провокация, они пытаются списать собственную неспособность. У нас есть, чем заниматься. Наши силовики только и делают, что отлавливают шпионов и провокаторов, которых именно украинская сторона засылает на территорию полуострова», — отметил Полонский.

Ялта, Крым. © Serguei Fomine

globallookpress.com

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в свою очередь считает, что все проблемы, с которыми сталкивается Киев, проистекают от его стремления выдавать желаемое за действительное.

«На стыке агрессивной политики Киева и стабильного развития российского Крыма родились вопросы украинцев — а что не так с нами? Неприятие населением приграничных с Крымом регионов Украины нацизма руководство называет гибридной войной и дискредитацией власти. Жители Херсонщины, которые смогли лично убедиться в том, как живет российский полуостров, сегодня не позволяют промывать себе мозги. На сегодняшний день официальная киевская пропаганда дала трещину», — заявил он RT.

Нужны виноватые

Нападки украинских политиков на Россию эксперты объясняют ещё и тем, что в Киеве действительно наблюдается кризис власти. Контроль силён только в тех регионах, в которых находит поддержку политика властей или находящихся в относительной близости от столицы.

«Дело в том, что попытка свалить на Россию все беды достаточно последовательна для представителей украинской власти. И в данном случае дело вовсе не в нахождении этих районов поблизости от российских границ. Само украинское государство стремительно деградирует во всех районах — это и районы, которые находятся вблизи линии соприкосновения в Донбассе, и районы Западной Украины, и районы, которые находятся вблизи границ с другими государствами», — рассказал RT политолог Александр Асафов.

Причиной этого эксперт считает отношение украинских властей к своим обязанностям.

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Reuters

«Вместо выполнения своих функций оно лишь представляет собой коррупционный механизм, который потихоньку доедает остатки промышленности, остатки советского наследия и реализует всю международную финансовую помощь, которая поступает на разные цели, для обогащения украинской верхушки», — сказал Асафов.

Все это, подчеркнул он, приводит к образованию на местах преступных группировок, которые интегрируются с силовыми структурами и терроризируют местное население.

«Но этот факт Киеву признавать сложно и ему нужен какой-то виновник, ситуацию надо на кого-то свалить», — подытожил собеседник RT.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).