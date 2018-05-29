В Госдуме ответили на заявление Киева о потере управления в граничащих с Крымом районах

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление «постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» Бориса Бабина о «признаках потери государственного управления» в районах, граничащих с полуостровом.
В Госдуме ответили на заявление Киева о потере управления в граничащих с Крымом районах
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«На стыке агрессивной политики Киева и стабильного развития российского Крыма родились вопросы украинцев: а что не так с нами? Неприятие нацизма населением приграничных с Крымом регионов Украины руководство Незалежной называет гибридной войной и дискредитацией власти, а своих граждан клеймят «зрадныками» (предателями. — RT). Жители Херсонщины, которые смогли лично убедиться в том, как живёт российский полуостров, сегодня не позволяют промывать себе мозги. На сегодняшний день официальная киевская пропаганда дала трещину», — отметил Белик.

Кроме того, депутат добавил, что «страх перед репрессиями у населения Украины — это главный фактор внутренней политики официального Киева».

«Но жители близлежащих к Крыму районов уже съездили в Крым, всё сами посмотрели, и теперь сарафанным радио передаётся информация о том, как же по-настоящему живет Крым. Оказалось, что вся киевская пропаганда о российском полуострове — наглая ложь. Сегодня режим Порошенко оказался перед дилеммой: посадить в тюрьму население целой области и, возможно, запретить всем разговаривать или же и дальше обвинять во всём Россию, которая показала его гражданам, как можно жить по-другому», — заключил Белик.

Ранее Бабин заявил о «признаках потери государственного управления» в районах, граничащих с Крымом. По его словам, в приграничных районах появились «преступные группировки», которые, проводя «антиукраинские акции», занимаются «раскачиванием ситуации».

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