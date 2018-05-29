В Крыму оценили заявление Киева о потере управления в граничащих с полуостровом районах

Заместитель председателя правительства Крыма Дмитрий Полонский в беседе с RT прокомментировал заявление «постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» Бориса Бабина о «признаках потери государственного управления» в районах, граничащих с полуостровом.

«Очень проблематично реагировать на заявление виртуального чиновника, возглавляющего субъект, которого не существует... Украине надо обратить внимание на наведение порядка на своей территории, а не пытаться перекладывать ответственность за свои неудачи на плечи другого государства, другого региона. Это именно провокация, они пытаются списать собственную неспособность. У нас есть чем заниматься. Наши силовики только и делают, что отлавливают шпионов и провокаторов, которых именно украинская сторона засылает на территорию полуострова», — отметил Полонский.

Ранее Бабин заявил о «признаках потери государственного управления» в районах, граничащих с Крымом. По его словам, в приграничных районах появились «преступные группировки», которые, проводя «антиукраинские акции», занимаются «раскачиванием ситуации».