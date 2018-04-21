Нецелевые расходы: почему ООН сократила программу гуманитарной поддержки Донбасса

В 2018 году ООН сможет передать Киеву всего 3% от общего объёма средств, необходимых для гуманитарной поддержки жителей Донбасса. Об этом сообщил координатор гуманитарных программ по Украине Нил Уолкер. Эксперты уверены, что это решение никак не отразится на ДНР и ЛНР. По словам специалистов, выделяемые Западом средства на Донбасс в лучшем случае доходят только до населения подконтрольных ВСУ территорий, а в худшем просто разворовываются. Как коррупция на Украине сказывается на отношениях государства с партнёрами — в материале RT.

Киев не сможет получить от ООН сумму, способную покрыть затраты на гуманитарную поддержку жителей Донбасса. В этом году организация обеспечит лишь 3% от необходимого объёма финансирования, заявил координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер на брифинге по украинской проблематике.

При этом, по оценкам ООН, только на гуманитарную поддержку населения региона необходимо как минимум $187 млн. Но в соответствующей программе ООН практически не осталось ресурсов, уточнил Уолкер. Он призвал страны — члены ООН проявить внимание к пострадавшим от конфликта на Украине людям и помочь собрать недостающие 97% средств.

«Я продолжаю призывать стороны конфликта принимать меры для соблюдения международного гуманитарного права. Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены», — подчеркнул Уолкер.

В декабре 2017 года Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила о прекращении поставок продуктов питания в Донбасс из-за нехватки финансирования.

«Число людей, столкнувшихся с дефицитом продовольствия, выросло практически в два раза по сравнению с прошлым годом, а у ВПП нет денег для продолжения работы», — заявил тогда Нил Уолкер, добавив, что организация будет наблюдать за ситуацией в регионе до середины 2018 года.

Координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер

© un.org.ua

Первая по минам

Нехватка продовольствия — это далеко не единственная насущная проблема жителей Донбасса. Как сообщили 20 апреля в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, военные действия на Украине затронули 4,4 млн человек, подавляющее большинство которых (3,4 млн) нуждаются в защите и помощи. Из них 2,3 млн — пожилые люди, женщины и дети, 1 млн нуждающихся в гуманитарной помощи проживают на подконтрольных Киеву территориях.

До сих пор остро стоит проблема минирования: на сегодняшний день на территории Украины регистрируется самое большое в мире число случаев подрыва граждан на минах. По информации украинского Минобороны, с апреля 2014 года по август 2017-го жертвами мин стали около 2,5 тыс. человек, 242 из них — дети.

«Страна стала мировым лидером по числу жертв подрыва на минах», — отмечается в сообщении ООН.

По этому показателю Украина опережает даже сирийскую Ракку, заминированную боевиками «Исламского государства»* незадолго до того, как город оказался под контролем коалиции.

Ранее в СМИ не раз появлялась информация, что украинские военные минируют гражданские объекты и приграничные территории. В феврале официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил журналистам, что ВСУ минирует плотно населённые районы, прилегающие к российской границе. По словам Марочко, такие сведения предоставила разведка ЛНР.

Разведданные о минировании объектов гражданской инфраструктуры поступали также со стороны ДНР. Об этом упоминал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой республики Эдуард Басурин.

Более того, регион подвергается систематическим обстрелам. Так, 17 апреля от пуль ВСУ пострадали несколько сотрудников Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Работу объекта, снабжающего водой полмиллиона человек, пришлось остановить.

Эта ситуация привлекла внимание даже Госдепа США — ведомство призвало стороны отойти от позиций в районе ДФС, а также других инфраструктурных объектов.

«США осуждают обстрел гражданского персонала ДФС на Украине, в результате которого пять человек получили ранения», — сказано в сообщении Госдепартамента.

С аналогичным заявлением выступил Лондон: британское посольство в Киеве призвало прекратить огонь.

Донецкая фильтровальная станция

РИА Новости

© Игорь Маслов

Лишние люди

Киев даже не пытается оказывать какую-либо гуманитарную поддержку жителям пострадавшего от войны региона. Одновременно украинские власти продолжают настаивать на возвращении территорий ДНР и ЛНР в состав унитарной Украины — Киев отвергает федерализацию как один из возможных вариантов урегулирования конфликта.

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Требуя, чтобы жители мятежного региона оставили мысли о независимости, украинская сторона ещё в 2014 году прекратила выплату пенсий пожилому населению непризнанных республик.

Это решение осудила посол США на Украине Мэри Йованович, выступая на брифинге в ноябре 2017 года. Дипломат отметила, что речь идёт о средствах, которые люди заработали за десятки лет трудового стажа.

«Правительство должно оптимизировать процесс выдачи пенсий и восстановить выплаты. Это включает и временно перемещённых лиц, и людей, которые живут на не подконтрольных правительству территориях», — заявила дипломат.

По мнению экспертов, своими действиями Киев в очередной раз демонстрирует жителям самопровозглашённых республик, что они враги для нынешнего украинского государства. Говорить о реинтеграции Донбасса в состав Украины в подобных условиях не приходится, считает политолог Анна Арямова.

«При текущей официальной политике Киева ДНР и ЛНР не вернутся в состав Украины в прежнем формате, — пояснила эксперт в интервью RT. — На сегодняшний день предпосылок к этому нет, скорее всего, эти регионы смогут максимально сблизиться с Украиной только при условии принятия закона о федерализации, а также если в Киеве появится власть, готовая к конструктивному диалогу».

При этом эксперт уточнила, что жителей ДНР и ЛНР решение ООН о фактическом прекращении гуманитарной поддержки не затронет.

«Вся гуманитарная помощь, которая идёт в Донбасс через ООН и Киев, поступает только на подконтрольные ВСУ территории. Проживающих в самопровозглашённых республиках Киев никак не поддерживает, им помогает только Россия», — добавила Арямова.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что гуманитарную помощь жителям Донбасса ООН следует направлять в обход официального Киева.

«Всё происходящее на Украине давно напоминает театр абсурда. Неясно, например, зачем вообще давать средства на поддержку жителей Донбасса Киеву, а не самим жителям Донбасса напрямую?» — недоумевает эксперт.

В феврале 2018 года российская сторона направила в регион очередной, 74-й с начала конфликта гуманитарный конвой. Как заявил 19 апреля вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв, возглавляющий комитет общественной поддержки жителей юго-востока Украины, Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Грузовые автомобили с российской гуманитарной помощью для жителей Донбасса

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

«Климат безнаказанности»

Киев настойчиво продолжает просить помощи у международных организаций, а также у своих западных партнёров. Однако уже мало кто сомневается, что украинские власти едва ли способны обеспечить целевое расходование средств, говорят аналитики. Факт глубокой коррумпированности украинских властных структур отмечают даже в Вашингтоне.

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Так, немало критических замечаний в адрес Украины содержится в опубликованном докладе Госдепа США о ситуации с соблюдением прав человека в мире за 2017 год. В частности, в документе говорится, что власти страны не расследуют преступления против журналистов и активистов, борющихся с коррупцией. Кроме того, на Украине зафиксированы «широко распространённая» коррупция в правительстве, цензура, блокировка интернет-сайтов, а также ущемление интересов нацменьшинств. В целом в стране царит «климат безнаказанности», считают в Госдепе.

«Наиболее существенные проблемы с правами человека на Украине — это в том числе незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения людей в контексте конфликта в Донбассе», — подчёркивают авторы доклада.

Именно из-за коррупции, процветающей на Украине, западные партнёры сдержанно реагируют на просьбы о помощи со стороны Киева. Как заявила в начале апреля глава делегации комитета Европарламента по иностранным делам Лайма Андрикене, украинская сторона сможет рассчитывать на макрофинансовую помощь от ЕС в размере €1 млрд, только если власти продемонстрируют прогресс в борьбе с коррупцией.

По мнению экспертов, именно понимание того, что большая часть средств будет просто расхищена, подтолкнуло ООН к резкому сокращению гуманитарных поставок на Украину.

Reuters

© Alexander Ermochenko

Как пояснила в беседе с RT Арямова, финансирование Украины (в том числе гуманитарные программы) сокращается уже не первый год.

«Это происходит по ряду причин. Во-первых, организовав на Украине государственный переворот, повлёкший за собой войну, Запад не собирается исправлять последствия содеянного. Удовлетворять все потребности государства, находящегося в полувоенном состоянии, никто не собирается — это слишком дорого, — подчеркнула эксперт. — Кроме того, всем известно, что значительная часть гуманитарной помощи просто пропадает — как материальные грузы, так и финансовые транши».

Похожей точки зрения придерживается и Мартынов.

«Прежде всего, в Киеве все средства просто разворуют, и об этом в ООН прекрасно знают. Поэтому им и не предлагают помощь в размере более 3% — это вполне понятно. Коллективные попытки Запада навести хоть какой-то порядок на Украине приводят порой к удивительным для западных представителей открытиям — они неожиданно сталкиваются с теми вещами, о которых мы знаем очень давно», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.