В Госдепе осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции

Соединённые Штаты осуждают обстрел персонала Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пять человек получили ранения. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.

«Соединённые Штаты осуждают вчерашний обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции на Украине, в результате которого пострадали пять человек», — указывается в документе.

Кроме того, Госдеп США призвал обе стороны дать рабочим доступ на станцию для устранения повреждений и предотвращения «нового гуманитарного кризиса».

«Мы призываем все силы оставить позиции вокруг Донецкой фильтровальной станции и других критически важных объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Донецкая фильтровальная станция приостановила работу. Как отмечается, 17 апреля в результате обстрела пострадали пять сотрудников станции.