Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел
- РИА Новости
«Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один — в тяжёлом состоянии», — цитирует Евдокимова телеканал Hromadske.
По его словам, пострадавшие находятся в больнице города Ясиноватая, у них пулевые ранения.
«Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится на фильтровальной станции, но, скорее всего, они до утра будут там», — подчеркнул и. о. директора «Вода Донбасса».
Ранее в Раде заявили о нежелании властей Украины прекращать конфликт в Донбассе.